El Real Madrid ganó al RB Leipzig el miércoles 21 de octubre en la jornada 3 de la Champions League. Además, entre los equipos españoles: el Liverpool ganó al Villarreal; el PSG ganó al Barcelona; el VfB Stuttgart y el Atlético de Madrid empataron; el Real Betis ganó al Feyenoord.
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En los 18 partidos se han marcado 74 goles, con 11 victorias locales, 4 victorias a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 3 de la Champions League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|mar. 20/10
|Fenerbahçe-Slavia de Praga
|2-2
|mar. 20/10
|Sabah FA-Borussia Dortmund
|1-2
|mar. 20/10
|AS Roma-Slovan Bratislava
|4-0
|mar. 20/10
|Liverpool-Villarreal
|4-3
|mar. 20/10
|Manchester City-AEK Athens FC
|5-1
|mar. 20/10
|Napoli-Bodo/Glimt
|4-3
|mar. 20/10
|Oporto-PSV Eindhoven
|0-1
|mar. 20/10
|PSG-Barcelona
|4-2
|mar. 20/10
|VfB Stuttgart-Atlético de Madrid
|1-1
|mié. 21/10
|Como-Manchester United
|4-1
|mié. 21/10
|Lille-Galatasaray
|2-4
|mié. 21/10
|Aston Villa-Viking
|3-1
|mié. 21/10
|Bayern de Múnich-Arsenal
|2-2
|mié. 21/10
|Club Brugge KV-Lens
|3-0
|mié. 21/10
|Inter de Milán-Shakhtar Donetsk
|1-0
|mié. 21/10
|Real Betis-Feyenoord
|1-0
|mié. 21/10
|Real Madrid-RB Leipzig
|4-1
|mié. 21/10
|Sporting de Portugal-Lask Linz
|2-3
Con estos 18 resultados la jornada 3 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Fenerbahçe-Slavia de Praga. Goles del Fenerbahçe: Oğuz Aydın (4′), Mason Greenwood (11′); del Slavia de Praga: Lukáš Provod (15′), Pavel Kacor (90′). Amarillas: 3 del Fenerbahçe y 2 del Slavia de Praga.
- Sabah FA-Borussia Dortmund. Goles del Sabah FA: Aden McCarthy (39′); del Borussia Dortmund: Serhou Guirassy (10′ y 53′). Amarillas: 4 del Sabah FA y 0 del Borussia Dortmund.
- AS Roma-Slovan Bratislava. Goles del AS Roma: Mario Hermoso (21′), Nahuel Molina (39′), Niccolò Pisilli (52′), Donyell Malen (58′ de penalti). Amarillas: 0 del AS Roma y 3 del Slovan Bratislava.
- Liverpool-Villarreal. Goles del Liverpool: Alexis Mac Allister (36′ y 65′), Ronald Araujo (45+2′), Florian Wirtz (68′); del Villarreal: Georges Mikautadze (4′), Sergi Cardona Bermúdez (29′), Tani Oluwaseyi (87′). Amarillas: 0 del Liverpool y 2 del Villarreal.
- Manchester City-AEK Athens FC. Goles del Manchester City: Elliot Anderson (12′), Phil Foden (34′, 65′ y 76′), Rayan Cherki (57′); del AEK Athens FC: Stavros Pilios (52′). Amarillas: 1 del Manchester City y 0 del AEK Athens FC.
- Napoli-Bodo/Glimt. Goles del Napoli: Matteo Politano (1′), Scott McTominay (41′ y 75′), Odin Luras Bjortuft (88′ en propia puerta); del Bodo/Glimt: Jens Petter Hauge (27′), Andreas Helmersen (62′), Sondre Fet (90+4′). Amarillas: 3 del Napoli y 0 del Bodo/Glimt.
- Oporto-PSV Eindhoven. Goles del PSV Eindhoven: Guus Til (57′). Amarillas: 0 del Oporto y 2 del PSV Eindhoven.
- PSG-Barcelona. Goles del PSG: Désiré Doue (38′), Lucas Hernández (72′), Vitinha (81′), Fabián Ruiz (86′); del Barcelona: Xavi Espart (55′), Lamine Yamal (79′). Amarillas: 0 del PSG y 1 del Barcelona.
- VfB Stuttgart-Atlético de Madrid. Goles del VfB Stuttgart: Jamie Leweling (36′); del Atlético de Madrid: Julián Álvarez (47′). Amarillas: 1 del VfB Stuttgart y 1 del Atlético de Madrid. Expulsado: Morten Hjulmand (Atlético de Madrid, 64′).
- Como-Manchester United. Goles del Como: Nico Paz (2′ y 57′), Anastasios Douvikas (49′), Jacobo Ramón (76′); del Manchester United: Joshua Zirkzee (90+1′). Amarillas: 1 del Como y 3 del Manchester United.
- Lille-Galatasaray. Goles del Lille: Soriba Diaoune (7′ y 39′); del Galatasaray: Yunus Akgün (2′), Aleksey Batrakov (44′), Berke Özer (52′ en propia puerta), Victor Osimhen (61′). Amarillas: 3 del Lille y 1 del Galatasaray.
- Aston Villa-Viking. Goles del Aston Villa: Ross Barkley (23′), Emiliano Buendía (37′ de penalti), Henrik Heggheim (62′ en propia puerta); del Viking: Peter Christiansen (84′).
- Bayern de Múnich-Arsenal. Goles del Bayern de Múnich: Alphonso Davies (35′), Harry Kane (61′ de penalti); del Arsenal: Eberechi Eze (25′), Declan Rice (82′). Amarillas: 0 del Bayern de Múnich y 2 del Arsenal.
- Club Brugge KV-Lens. Goles del Club Brugge KV: Hans Vanaken (45+3′), Joaquin Seys (50′), Carlos Forbs (72′). Amarillas: 2 del Club Brugge KV y 2 del Lens.
- Inter de Milán-Shakhtar Donetsk. Goles del Inter de Milán: Carlos Augusto (77′). Amarillas: 3 del Inter de Milán y 2 del Shakhtar Donetsk. Expulsado: Alessandro Bastoni (Inter de Milán, 68′).
- Real Betis-Feyenoord. Goles del Real Betis: Isco (59′ de penalti). Amarillas: 1 del Real Betis y 2 del Feyenoord.
- Real Madrid-RB Leipzig. Goles del Real Madrid: Bernardo Silva (43′), Arda Güler (52′), Kylian Mbappé (83′), Yan Diomande (87′); del RB Leipzig: Tidiam Gomis (85′). Amarillas: 1 del Real Madrid y 1 del RB Leipzig.
- Sporting de Portugal-Lask Linz. Goles del Sporting de Portugal: Luis Suárez (5′ de penalti y 89′); del Lask Linz: Christoph Lang (15′), Sasa Kalajdzic (63′), Krystof Danek (68′). Amarillas: 2 del Sporting de Portugal y 5 del Lask Linz.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Champions League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 4 están en el calendario oficial de la UEFA.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.