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Málaga y Espanyol empataron 1-1 el viernes 9 de octubre de 2026, en la jornada 8 de LaLiga.

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Marcadores de la jornada 8

Málaga 1-1 Espanyol (Espanyol: Bryan Zaragoza 13′ | Málaga: Adrian Nino 90+3′)

Duelos destacados

Málaga 1-1 Espanyol. Bryan Zaragoza adelantó a Espanyol en el minuto 13′. El tanto mantuvo a Espanyol por delante durante la mayor parte del choque. La respuesta del Málaga llegó en el descuento, cuando Adrian Nino anotó en el 90+3′. Así se cerró el empate, según el acta del partido.

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