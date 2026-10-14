Aston Villa 6 – 0 Fenerbahçe, Lask Linz 3 – 6 Liverpool y AS Roma 3 – 4 Real Madrid fueron algunos de los resultados más destacados de la jornada 2 de la fase de liga de la Liga de Campeones.
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En total se disputaron nueve partidos y se registraron goles en momentos decisivos.
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Marcadores de la jornada 2 de la fase de liga
- Feyenoord 3 – 2 Como
- Lask Linz 3 – 6 Liverpool
- AS Roma 3 – 4 Real Madrid
- Aston Villa 6 – 0 Fenerbahçe
- Real Betis 3 – 2 FC Porto
- Bodo/Glimt 1 – 0 Borussia Dortmund
- Manchester City 2 – 4 PSG
- Shakhtar Donetsk 3 – 1 AEK Athens FC
- Slovan Bratislava 0 – 3 VfB Stuttgart
Goleadores (con minuto)
- Feyenoord 3 – 2 Como: Gjivai Zechiel 20′; Anis Hadj Moussa 52′; Robert Sanchez 81′ (p.p.) | Assane Diao Diaoune 18′; Anastasios Douvikas 90+3′
- Lask Linz 3 – 6 Liverpool: Ronald Araujo 22′; Bradley Barcola 24′, 37′, 66′; Jeremie Frimpong 51′; Lewis Koumas 72′ | Robert Ljubicic 63′; Florian Flecker 74′, 77′
- AS Roma 3 – 4 Real Madrid: Marten de Roon 20′; Donyell Malen 51′, 57′ | Kylian Mbappé 25′; Carlos Espí 83′; Endrick Felipe Moreira de Sousa 85′; Antonio Rüdiger 90′
- Aston Villa 6 – 0 Fenerbahçe: Johan Manzambi 12′; Nicolas Jackson 31′, 39′; Ross Barkley 68′ (p.), 72′; Tammy Abraham 90′
- Real Betis 3 – 2 FC Porto: Abde Ezzalzouli 47′; Cucho Hernández 74′; Isco 84′ (p.) | Gabri Veiga 54′; Samuel Aghehowa 61′
- Bodo/Glimt 1 – 0 Borussia Dortmund: Fredrik Sjovold 52′
- Manchester City 2 – 4 PSG: Désiré Doue 13′; Ousmane Dembélé 15′; Vitinha 32′; Maghnes Akliouche 62′ | Erling Haaland 53′, 75′; penaltis fallados: Ferrán Torres (PSG)
- Shakhtar Donetsk 3 – 1 AEK Athens FC: Lovro Majer 28′ | Pedrinho 34′ (p.); Vinícius Tobias 80′; Gleiker Mendoza 86′
- Slovan Bratislava 0 – 3 VfB Stuttgart: Deniz Undav 29′; Sandro Cruz 64′ (p.p.); Ermedin Demirović 90′
Duelos destacados de la jornada
Barcola y Liverpool, con tres tantos del delantero
El Lask Linz no pudo frenar la ofensiva del Liverpool, que se impuso 3 – 6. Bradley Barcola firmó un hat-trick con goles en los minutos 24′, 37′ y 66′.
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Completaron la cuenta para el Liverpool Ronald Araujo (22′), Jeremie Frimpong (51′) y Lewis Koumas (72′). Por el Lask Linz marcaron Robert Ljubicic (63′) y Florian Flecker (74′ y 77′).
Aston Villa firma un 6-0 ante el Fenerbahçe
El Aston Villa goleó al Fenerbahçe por 6 – 0. Abrieron el marcador Johan Manzambi (12′) y ampliaron con Nicolas Jackson (31′ y 39′).
Además anotaron Ross Barkley (68′ p.), Ross Barkley (72′) y cerró la cuenta Tammy Abraham (90′).
Real Madrid, con Mbappé y gol final de Rüdiger
En el 3 – 4 contra la AS Roma, el Real Madrid se adelantó con Kylian Mbappé (25′) y sumó después Carlos Espí (83′) y Endrick Felipe Moreira de Sousa (85′).
El último tanto lo firmó Antonio Rüdiger (90′). Para la AS Roma marcaron Marten de Roon (20′) y Donyell Malen (51′ y 57′).
Manchester City y PSG: cuatro goles visitantes
El partido entre Manchester City y PSG terminó 2 – 4 a favor del equipo francés.
Marcaron para el PSG Désiré Doue (13′), Ousmane Dembélé (15′), Vitinha (32′) y Maghnes Akliouche (62′). Los tantos del City fueron de Erling Haaland (53′ y 75′). Se registró, además, un penalti fallado por Ferrán Torres (PSG).