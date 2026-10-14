Aston Villa 6 – 0 Fenerbahçe, Lask Linz 3 – 6 Liverpool y AS Roma 3 – 4 Real Madrid fueron algunos de los resultados más destacados de la jornada 2 de la fase de liga de la Liga de Campeones.

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En total se disputaron nueve partidos y se registraron goles en momentos decisivos.

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Marcadores de la jornada 2 de la fase de liga

Feyenoord 3 – 2 Como

Lask Linz 3 – 6 Liverpool

AS Roma 3 – 4 Real Madrid

Aston Villa 6 – 0 Fenerbahçe

Real Betis 3 – 2 FC Porto

Bodo/Glimt 1 – 0 Borussia Dortmund

Manchester City 2 – 4 PSG

Shakhtar Donetsk 3 – 1 AEK Athens FC

Slovan Bratislava 0 – 3 VfB Stuttgart

Goleadores (con minuto)

Feyenoord 3 – 2 Como : Gjivai Zechiel 20′; Anis Hadj Moussa 52′; Robert Sanchez 81′ (p.p.) | Assane Diao Diaoune 18′; Anastasios Douvikas 90+3′

: Gjivai Zechiel 20′; Anis Hadj Moussa 52′; Robert Sanchez 81′ (p.p.) | Assane Diao Diaoune 18′; Anastasios Douvikas 90+3′ Lask Linz 3 – 6 Liverpool : Ronald Araujo 22′; Bradley Barcola 24′, 37′, 66′; Jeremie Frimpong 51′; Lewis Koumas 72′ | Robert Ljubicic 63′; Florian Flecker 74′, 77′

: Ronald Araujo 22′; Bradley Barcola 24′, 37′, 66′; Jeremie Frimpong 51′; Lewis Koumas 72′ | Robert Ljubicic 63′; Florian Flecker 74′, 77′ AS Roma 3 – 4 Real Madrid : Marten de Roon 20′; Donyell Malen 51′, 57′ | Kylian Mbappé 25′; Carlos Espí 83′; Endrick Felipe Moreira de Sousa 85′; Antonio Rüdiger 90′

: Marten de Roon 20′; Donyell Malen 51′, 57′ | Kylian Mbappé 25′; Carlos Espí 83′; Endrick Felipe Moreira de Sousa 85′; Antonio Rüdiger 90′ Aston Villa 6 – 0 Fenerbahçe : Johan Manzambi 12′; Nicolas Jackson 31′, 39′; Ross Barkley 68′ (p.), 72′; Tammy Abraham 90′

: Johan Manzambi 12′; Nicolas Jackson 31′, 39′; Ross Barkley 68′ (p.), 72′; Tammy Abraham 90′ Real Betis 3 – 2 FC Porto : Abde Ezzalzouli 47′; Cucho Hernández 74′; Isco 84′ (p.) | Gabri Veiga 54′; Samuel Aghehowa 61′

: Abde Ezzalzouli 47′; Cucho Hernández 74′; Isco 84′ (p.) | Gabri Veiga 54′; Samuel Aghehowa 61′ Bodo/Glimt 1 – 0 Borussia Dortmund : Fredrik Sjovold 52′

: Fredrik Sjovold 52′ Manchester City 2 – 4 PSG : Désiré Doue 13′; Ousmane Dembélé 15′; Vitinha 32′; Maghnes Akliouche 62′ | Erling Haaland 53′, 75′; penaltis fallados: Ferrán Torres (PSG)

: Désiré Doue 13′; Ousmane Dembélé 15′; Vitinha 32′; Maghnes Akliouche 62′ | Erling Haaland 53′, 75′; penaltis fallados: Ferrán Torres (PSG) Shakhtar Donetsk 3 – 1 AEK Athens FC : Lovro Majer 28′ | Pedrinho 34′ (p.); Vinícius Tobias 80′; Gleiker Mendoza 86′

: Lovro Majer 28′ | Pedrinho 34′ (p.); Vinícius Tobias 80′; Gleiker Mendoza 86′ Slovan Bratislava 0 – 3 VfB Stuttgart: Deniz Undav 29′; Sandro Cruz 64′ (p.p.); Ermedin Demirović 90′

Duelos destacados de la jornada

Barcola y Liverpool, con tres tantos del delantero

El Lask Linz no pudo frenar la ofensiva del Liverpool, que se impuso 3 – 6. Bradley Barcola firmó un hat-trick con goles en los minutos 24′, 37′ y 66′.

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Completaron la cuenta para el Liverpool Ronald Araujo (22′), Jeremie Frimpong (51′) y Lewis Koumas (72′). Por el Lask Linz marcaron Robert Ljubicic (63′) y Florian Flecker (74′ y 77′).

Aston Villa firma un 6-0 ante el Fenerbahçe

El Aston Villa goleó al Fenerbahçe por 6 – 0. Abrieron el marcador Johan Manzambi (12′) y ampliaron con Nicolas Jackson (31′ y 39′).

Además anotaron Ross Barkley (68′ p.), Ross Barkley (72′) y cerró la cuenta Tammy Abraham (90′).

Real Madrid, con Mbappé y gol final de Rüdiger

En el 3 – 4 contra la AS Roma, el Real Madrid se adelantó con Kylian Mbappé (25′) y sumó después Carlos Espí (83′) y Endrick Felipe Moreira de Sousa (85′).

El último tanto lo firmó Antonio Rüdiger (90′). Para la AS Roma marcaron Marten de Roon (20′) y Donyell Malen (51′ y 57′).

Manchester City y PSG: cuatro goles visitantes

El partido entre Manchester City y PSG terminó 2 – 4 a favor del equipo francés.

Marcaron para el PSG Désiré Doue (13′), Ousmane Dembélé (15′), Vitinha (32′) y Maghnes Akliouche (62′). Los tantos del City fueron de Erling Haaland (53′ y 75′). Se registró, además, un penalti fallado por Ferrán Torres (PSG).

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