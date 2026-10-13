El martes 13 de octubre de 2026 se jugó la jornada 2 de la fase de liga de la Liga de Campeones (Europa): 9 partidos y goles en todos los encuentros.

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Marcadores de la jornada 2 de la fase de liga

Lens 0 – 2 Sporting CP — Luis Suárez [22′], Issa Doumbia [74′].

— Luis Suárez [22′], Issa Doumbia [74′]. Sabah FA 2 – 0 Slavia Praha — Kaheem Parris [49′], Joy Lance Mickels [88′].

— Kaheem Parris [49′], Joy Lance Mickels [88′]. Arsenal 3 – 0 Lille — Jurriën Timber [64′], Eberechi Eze [67′], Bukayo Saka [71′].

— Jurriën Timber [64′], Eberechi Eze [67′], Bukayo Saka [71′]. Atlético de Madrid 2 – 0 Manchester United — Pablo Barrios Rivas [1′], Ademola Lookman [79′]; expulsados: Leny Yoro (Manchester United, 74′).

— Pablo Barrios Rivas [1′], Ademola Lookman [79′]; expulsados: Leny Yoro (Manchester United, 74′). Galatasaray 1 – 4 Barcelona — Aleksey Batrakov [28′]; João Cancelo [43′], Fermín López [50′], Anthony Gordon [53′], Karim Adeyemi [65′].

— Aleksey Batrakov [28′]; João Cancelo [43′], Fermín López [50′], Anthony Gordon [53′], Karim Adeyemi [65′]. Inter de Milán 3 – 4 Club Brugge KV — Lautaro Martínez [44′], Lautaro Martínez [81′], Ange-Yoan Bonny [90+3′]; Club Brugge KV: Nicolo Tresoldi [30′ (p.)], Nicolo Tresoldi [63′], Nicolo Tresoldi [74′], Romeo Vermant [87′].

— Lautaro Martínez [44′], Lautaro Martínez [81′], Ange-Yoan Bonny [90+3′]; Club Brugge KV: Nicolo Tresoldi [30′ (p.)], Nicolo Tresoldi [63′], Nicolo Tresoldi [74′], Romeo Vermant [87′]. RB Leipzig 1 – 0 PSV Eindhoven — Brajan Gruda [75′]; penaltis fallados: Ivan Perišić (PSV Eindhoven).

— Brajan Gruda [75′]; penaltis fallados: Ivan Perišić (PSV Eindhoven). Viking 3 – 3 Bayern de Múnich — Gianni Stensness [2′], Peter Christiansen [38′], Herman Haugen [90′]; Bayern de Múnich: Harry Kane [54′ (p.)], Harry Kane [60′], Luis Díaz [71′]; expulsados: Michael Olise (Bayern de Múnich, 73′).

— Gianni Stensness [2′], Peter Christiansen [38′], Herman Haugen [90′]; Bayern de Múnich: Harry Kane [54′ (p.)], Harry Kane [60′], Luis Díaz [71′]; expulsados: Michael Olise (Bayern de Múnich, 73′). Villarreal 3 – 1 Napoli — Amir Rrahmani [8′]; Villarreal: Georges Mikautadze [23′], Álvaro Santiago Mouriño González [26′], Tani Oluwaseyi [86′].

Duelos destacados con los goles más determinantes

Atlético de Madrid abrió el marcador en el primer minuto con el tanto de Pablo Barrios Rivas [1′] y cerró el 2-0 con Ademola Lookman [79′]. El partido registró la expulsión de Leny Yoro (Manchester United, 74′).

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Arsenal venció 3-0 a Lille con goles en el tramo final: Jurriën Timber [64′], Eberechi Eze [67′] y Bukayo Saka [71′].

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En Estambul, Galatasaray se adelantó con Aleksey Batrakov [28′] pero Barcelona remontó con João Cancelo [43′], Fermín López [50′], Anthony Gordon [53′] y Karim Adeyemi [65′] para cerrar el 1-4.

Inter de Milán y Club Brugge KV protagonizaron un partido de ida y vuelta. Lautaro Martínez anotó dos veces [44′, 81′] y Ange-Yoan Bonny firmó el 3-4 en el descuento [90+3′]. Club Brugge llegó al triunfo gracias al triplete de Nicolo Tresoldi [30′ (p.), 63′, 74′] y al tanto de Romeo Vermant [87′].

RB Leipzig ganó 1-0 al PSV por el gol de Brajan Gruda [75′]; en el mismo encuentro, Ivan Perišić (PSV Eindhoven) falló un penalti.

Viking y Bayern de Múnich firmaron un empate 3-3. Gianni Stensness [2′], Peter Christiansen [38′] y Herman Haugen [90′] marcaron para el equipo noruego; Harry Kane anotó de penal y de juego [54′ (p.), 60′] y Luis Díaz sumó otro tanto [71′]. Michael Olise (Bayern de Múnich) fue expulsado en el minuto 73.

Villarreal remontó ante Napoli: Amir Rrahmani adelantó a los italianos [8′], y Georges Mikautadze [23′], Álvaro Santiago Mouriño González [26′] y Tani Oluwaseyi [86′] certificaron el 3-1 final.

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