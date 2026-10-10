RB Leipzig goleó 6-0 a Eintracht Frankfurt en la jornada 5 de la Bundesliga, disputada el 10 de octubre de 2026.
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La jornada, celebrada este sábado, 10 de octubre de 2026, comprendió seis partidos.
Resultados de la jornada 5 (10 de octubre de 2026)
- Hoffenheim 2 – 3 Hamburger SV
- FC Augsburg 2 – 2 Bayern de Múnich
- Maguncia 3 – 4 Bayer Leverkusen
- Union Berlin 1 – 0 SV Elversberg
- SC Paderborn 07 0 – 2 VfB Stuttgart
- RB Leipzig 6 – 0 Eintracht Frankfurt
Duelos destacados
La goleada de RB Leipzig a Eintracht Frankfurt (6-0) fue la nota más llamativa de la jornada.
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Hoffenheim 2 – 3 Hamburger SV y Maguncia 3 – 4 Bayer Leverkusen se resolvieron por un gol de diferencia. FC Augsburg 2 – 2 Bayern de Múnich y Union Berlin 1 – 0 SV Elversberg registraron encuentros cerrados en el marcador.
VfB Stuttgart ganó 2-0 en la visita al SC Paderborn 07.