RB Leipzig goleó 6-0 a Eintracht Frankfurt en la jornada 5 de la Bundesliga, disputada el 10 de octubre de 2026.

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La jornada, celebrada este sábado, 10 de octubre de 2026, comprendió seis partidos.

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Resultados de la jornada 5 (10 de octubre de 2026)

Hoffenheim 2 – 3 Hamburger SV

FC Augsburg 2 – 2 Bayern de Múnich

Maguncia 3 – 4 Bayer Leverkusen

Union Berlin 1 – 0 SV Elversberg

SC Paderborn 07 0 – 2 VfB Stuttgart

RB Leipzig 6 – 0 Eintracht Frankfurt

Duelos destacados

La goleada de RB Leipzig a Eintracht Frankfurt (6-0) fue la nota más llamativa de la jornada.

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Hoffenheim 2 – 3 Hamburger SV y Maguncia 3 – 4 Bayer Leverkusen se resolvieron por un gol de diferencia. FC Augsburg 2 – 2 Bayern de Múnich y Union Berlin 1 – 0 SV Elversberg registraron encuentros cerrados en el marcador.

VfB Stuttgart ganó 2-0 en la visita al SC Paderborn 07.

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