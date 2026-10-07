FC Cartagena venció 1-0 al Real Murcia el miércoles 7 de octubre de 2026, en la jornada 5 de la Primera Federación (grupo 2). El gol lo marcó I. Baz en el minuto 90+9’.

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Marcadores de la jornada

FC Cartagena 1 – 0 Real Murcia (goles: FC Cartagena: I. Baz [90+9’])

Duelos destacados

El único encuentro de la jornada se decidió en el tiempo de descuento. I. Baz firmó el tanto definitivo en el 90+9’ y dejó el marcador en 1-0 a favor del FC Cartagena.

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Con este resultado se cierra la jornada 5 de la Primera Federación (grupo 2).

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