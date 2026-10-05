Córdoba 3 – 2 Tenerife fue el resultado del partido jugado el lunes 5 de octubre de 2026 correspondiente a la jornada 8 de la Segunda División.

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Marcadores de la jornada 8

Córdoba 3 – 2 Tenerife

Partido destacado

Córdoba 3 – 2 Tenerife, según el acta del partido.

Marcaron para el Córdoba Eder Garcia [3′], Diego Percan [23′] e Ismael Ruiz Sánchez [77′]. Para el Tenerife anotaron Christian Pierre Louis Gomis [17′] y Grant Leon Ranos [68′]. El Tenerife quedó además condicionado por la expulsión de Juanjo Sánchez [87′], según el acta. El encuentro correspondió a la jornada 8 de la competición.

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