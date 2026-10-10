AD Ceuta perdió 1-2 ante el Sabadell en la jornada 9 de la Segunda División, el sábado 10 de octubre de 2026. La jornada incluyó tres partidos; estos son los marcadores y los goleadores.

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Marcadores de la jornada 9

AD Ceuta 1 – 2 Sabadell [Sabadell: Ángel Baena 26′, Ángel Baena 80′ | AD Ceuta: Jordi Escobar 45+5′]

[Sabadell: Ángel Baena 26′, Ángel Baena 80′ | AD Ceuta: Jordi Escobar 45+5′] Eldense 2 – 1 Córdoba [Córdoba: Rubén González Alves 11′ | Eldense: Jorge Rastrojo 62′, Fidel 90+6′ (p.)]

[Córdoba: Rubén González Alves 11′ | Eldense: Jorge Rastrojo 62′, Fidel 90+6′ (p.)] Celta Fortuna 4 – 1 Real Sociedad B [Celta Fortuna: Ángel Arcos 12′, Alvaro·Marin Sesma 33′ (p.), Alvaro·Marin Sesma 36′, Aldrine Kibet 59′ | Real Sociedad B: Jon Balda 87′]

Duelos destacados

En AD Ceuta 1 – 2 Sabadell, Ángel Baena firmó un doblete (26′, 80′) y Jordi Escobar recortó para el AD Ceuta en el 45+5′.

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En Eldense 2 – 1 Córdoba, Rubén González Alves adelantó al Córdoba en el 11′, Jorge Rastrojo empató en el 62′ y Fidel decidió desde el punto de penalti en el 90+6′.

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En Celta Fortuna 4 – 1 Real Sociedad B, Ángel Arcos abrió el marcador en el 12′, Alvaro·Marin Sesma anotó de penalti en el 33′ y repitió en el 36′, Aldrine Kibet amplió en el 59′ y Jon Balda recortó para la Real Sociedad B en el 87′.

Fuente: datos de goleadores y resultados aportados para la jornada 9 de Segunda División (sábado 10 de octubre de 2026).

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