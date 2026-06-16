El portavoz de ERC presiona al Gobierno para que aplique políticas de izquierda reales, mientras que EH Bildu rechaza de plano las elecciones para no «favorecer a la derecha».

MADRID. — La estabilidad de la legislatura vuelve a estar en el centro del debate parlamentario. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado este martes un serio aviso al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la posibilidad de un adelanto electoral, asegurando de forma tajante que «aguantar para nada es tontería».

Rufián ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por los periodistas sobre la última maniobra de Junts, que ha presentado una enmienda a una moción del Partido Popular para instar formalmente al presidente del Gobierno a convocar elecciones generales.

Presión por la izquierda y el fantasma de una moción de censura

Para el líder de los republicanos catalanes, la supervivencia del Gobierno de coalición no puede basarse únicamente en el miedo a la alternativa. «Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas», ha ironizado Rufián, remarcando que «la gente merece una izquierda que no dé vergüenza» y que no se puede optar por «aguantar y asquear» a la ciudadanía.

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo que aclare si piensa aprovechar el tiempo para legislar en favor de la sociedad —mencionando retos urgentes como frenar la especulación inmobiliaria o lograr una fiscalidad más justa— o si solo busca resistir en el poder.

Poco después, Rufián ha utilizado su cuenta en la red social X para alertar del peligro que, a su juicio, supone la pinza entre la derecha y el independentismo de derechas. El portavoz de ERC ha augurado que si Junts y el PP logran pactar enmiendas en el Congreso (con el apoyo de Vox), el siguiente paso natural será un acuerdo mayor:

«Si Junts y PP pactan una enmienda (que Vox votará) para acabar con el Gobierno, también Junts y PP pactarán una moción de censura (que Vox votará) para acabar con el Gobierno. Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont. ¿No?», ha reflexionado el diputado.

EH Bildu se desmarca: «Pedir elecciones es favorecer a la derecha»

Una postura muy diferente es la que mantiene EH Bildu. La portavoz de la formación abertzale en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha rechazado frontalmente cualquier escenario que implique abrir las urnas de forma anticipada.

Aizpurua ha calificado de «inadecuada» la petición de elecciones, argumentando que en el contexto político actual, «todo lo que sea pedir elecciones es favorecer a la derecha». Por este motivo, la diputada vasca ha dejado claro que su formación no se sumará a ninguna iniciativa que sirva para «facilitar ese campo» al bloque de la oposición.