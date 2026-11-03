El precio de la gasolina en Ceuta alcanza este martes, 3 de noviembre de 2026, una media de 1,594 euros por litro para la gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La gasolina 98 se sitúa en 1,615 euros por litro y el gasóleo A, en 1,739 euros por litro.

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El Ministerio recoge precios de 10 estaciones de servicio en Ceuta. Para la gasolina 95, el mínimo es de 1,574 euros por litro y el máximo, de 1,614 euros. En el caso del gasóleo A, los precios van de 1,724 a 1,749 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las estaciones con los precios más bajos cambian en función del combustible. Estas son las cinco más baratas para cada tipo, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos los importes corresponden a euros por litro.

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Gasolina 95

Las dos estaciones de ON365 encabezan la relación de precios más bajos para la gasolina 95, ambas con 1,574 euros por litro. Les siguen Shell Catena, Disa Varadero y Shell Muelle Dato, con 1,593 euros por litro.

ON365 , Muelle Alfau, s/n: 1,574 euros por litro.

, Muelle Alfau, s/n: 1,574 euros por litro. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros por litro.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros por litro. Shell Catena , avenida Martínez Catena, 6: 1,593 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, 6: 1,593 euros por litro. Disa Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

Gasolina 98

Para la gasolina 98, Shell Muelle Dato registra el precio más bajo, con 1,593 euros por litro. Las dos estaciones de ON365 ofrecen este combustible a 1,604 euros por litro.

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro. ON365 , Muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro.

, Muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros por litro.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros por litro. Shell Catena , avenida Martínez Catena, 6: 1,623 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, 6: 1,623 euros por litro. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros por litro.

Diésel

En gasóleo A, las estaciones de Cepsa de González Tablas y Martínez Catena comparten el precio mínimo de 1,724 euros por litro. Las dos estaciones de ON365 les siguen con 1,729 euros por litro.

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros por litro.

, avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros por litro. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros por litro. ON365 , Muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro.

, Muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros por litro.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros por litro. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,748 euros por litro.

Las más caras

Para la gasolina 95, el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa el precio máximo en 1,614 euros por litro. Estas son las tres estaciones con los precios más altos de este combustible:

Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,614 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,614 euros por litro. Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,614 euros por litro.

, avenida González Tablas, s/n: 1,614 euros por litro. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,594 euros por litro.

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de la gasolina 95 es de 0,040 euros por litro. En el gasóleo A, la distancia entre ambos extremos es de 0,025 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que necesita el vehículo y comprobar la dirección de la estación. La gasolinera más barata para gasolina 95 no coincide necesariamente con la más barata para gasolina 98 o gasóleo A.

También puede ser útil tener en cuenta el recorrido hasta la estación al elegir dónde repostar y revisar el precio marcado en el surtidor antes de llenar el depósito.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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