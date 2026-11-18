El club blanco y el centrocampista internacional turco alcanzan un acuerdo para extender su vinculación contractual tras haber disputado 126 partidos oficiales y conquistar cinco títulos desde su llegada en julio de 2023.

El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Arda Güler hasta el próximo 30 de junio de 2032. La entidad madridista y el futbolista internacional turco han alcanzado un acuerdo definitivo para prolongar la vinculación contractual del centrocampista, quien actualmente cumple su cuarta campaña formando parte de la primera plantilla del equipo blanco. Esta ampliación de contrato se produce exactamente dos meses después de que el jugador fuera distinguido con el galardón al Jugador Revelación de la Champions League, consolidando así su proyección deportiva dentro de la estructura del conjunto madrileño.

Lee tambien: Eibar W – Atletico Madrid W: horario y dónde ver el partido

Arda Güler aterrizó en la disciplina del Real Madrid en julio de 2023 cuando contaba con apenas dieciocho años de edad. Desde aquel momento, su trayectoria en el club se ha traducido en un total de 126 encuentros oficiales disputados defendiendo la elástica blanca, acompañados de un notable palmarés compuesto por cinco trofeos. Durante estas campañas, el jugador turco ha conquistado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, un campeonato de Liga y una Supercopa de España. Transcurridos tres años desde su incorporación inicial, la dirección del club reitera su apuesta deportiva por el futbolista mediante un acuerdo que le mantendrá ligado al Real Madrid hasta que alcance los veintisiete años.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

De su llegada con dieciocho años al reconocimiento en la Champions League

El citado reconocimiento continental tuvo lugar el pasado mes de septiembre, una vez concluida su tercera temporada completa en las filas del Real Madrid. La obtención del premio que le acredita como jugador revelación de la máxima competición europea vino a respaldar una evolución deportiva que también ha encontrado continuidad en sus compromisos internacionales. En este sentido, el comunicado oficial difundido por el Real Madrid para anunciar su renovación destaca de manera expresa que Güler acumula ya un total de treinta y ocho encuentros internacionales disputados con la selección absoluta de Turquía.

La progresión del centrocampista quedó igualmente reflejada en la actividad competitiva más reciente del conjunto blanco. Durante el último partido de Liga disputado en el estadio de Mestalla frente al Valencia, el futbolista turco ofreció una nueva demostración de su aportación sobre el terreno de juego. En dicho encuentro, Güler repartió una asistencia de gol, estuvo cerca de anotar mediante un remate de volea y registró un noventa y cinco por ciento de acierto en los pases completados.

Un horizonte contractual definido para el futuro del centro del campo blanco

Con la firma de esta ampliación hasta el 30 de junio de 2032, la entidad madridista establece un marco temporal claro para el siguiente tramo de la carrera de Arda Güler en la capital de España. Aquel joven talento que se incorporó a la disciplina del club con dieciocho años ha logrado superar ya la barrera del centenar de partidos oficiales como jugador del Real Madrid y afronta ahora las próximas temporadas con la estabilidad de un compromiso a largo plazo que garantiza su continuidad en el proyecto deportivo del equipo.