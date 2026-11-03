El talent culinario de La 1 emitió su décima gala tras el especial de ‘El perro andaluz’, configurando la lista definitiva de aspirantes que lucharán por el triunfo y decretando la marcha del cantante cántabro tras una compleja prueba de expulsión

La décima entrega de MasterChef Celebrity Legends dejó momentos de máxima tensión y emoción en la pantalla de La 1 de RTVE, tras el paréntesis motivado por el especial de El perro andaluz conducido por Manu Sánchez. El programa nocturno encaró su recta decisiva con la selección de los aspirantes que optarán a la victoria final, en una velada marcada por la visita de familiares, el desplazamiento internacional hasta tierras portuguesas y el adiós de uno de los rostros más carismáticos de la edición.

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El arranque de la noche reunió a los concursantes con mensajes sorpresa de sus hijos y la participación de figuras conocidas como Toñi Moreno y Blanca Romero. El primer reto contó además con el debut televisivo de los descendientes de varios participantes, entre ellos Daniela Bustamante —hija de David Bustamante y Paula Echevarría—, junto a los hijos de Florentino Fernández, Paz Vega, Santiago Segura y María Escoté. Tras la valoración de los platos fetiche elaborados por las parejas, el cómico Florentino Fernández se alzó como el mejor del cocinado inicial gracias a sus preparaciones de arroz.

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Viaje a Oporto y clasificación de Edu Soto y Paz Vega

Posteriormente, las cocinas del formato culinario cruzaron las fronteras nacionales por una de las pocas ocasiones en su historia para trasladarse hasta el recién inaugurado Hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, ubicado en Oporto. En este enclave, los equipos debieron replicar un menú diseñado por el chef consultor Nacho Manzano para medio centenar de comensales. La capitanía y la confección de los grupos quedaron en manos de Santiago Segura, quien formó el equipo azul junto a Paz Vega y Edu Soto, mientras que el bando rojo agrupó a David Bustamante, María Escoté y Florentino Fernández.

Durante la prueba en tierras lusas, el equipo rojo acumuló tensiones y errores en los postres, con un intento de boicot por parte de Florentino Fernández que contrastó con la tranquilidad con la que trabajaron los integrantes del bloque azul. Tras la deliberación del jurado compuesto por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, el equipo azul resultó vencedor, otorgando a Edu Soto y Paz Vega el pase directo a la semifinal, mientras que la actriz sevillana destinó un premio económico de 4.000 euros a una ONG.

¡Felicidades equipo azul, sois semifinalistas! Y a Paz Vega por ser la mejor y poder donar los 4000€ a @FEDER_ONG #MCCLegends pic.twitter.com/T5expqLTwT — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2026

Una compleja prueba de expulsión y el adiós de David Bustamante

De regreso al plató principal, los delantales negros se enfrentaron a uno de los retos más exigentes de la temporada: la elaboración de un complejo postre en forma de bola de nieve compuesto por bizcocho de limón, insert de frambuesa, árbol de chocolate, nata montada y una delicada cúpula de isomalt. Ante la dificultad de la prueba, Santiago Segura decidió hacer uso de su pin de la inmunidad para asegurarse un puesto en la siguiente fase.

El cocinado estuvo marcado por los contratiempos con el isomalt, sufriendo momentos de bloqueo concursantes como David Bustamante y María Escoté, mientras que Florentino Fernández logró culminar una tarta elogiada por los jueces. Finalmente, el jurado determinó que el humorista fuera el mejor de la prueba de eliminación, asegurando también la clasificación de la diseñadora y decretando la expulsión de David Bustamante. El cantante se despidió visiblemente emocionado de sus compañeros, destacando el buen ambiente del grupo y señalando a Florentino como su favorito para alzarse con el triunfo final.