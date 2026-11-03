Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 2 de noviembre, con el 25,4 % de cuota de pantalla y 2.331.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Kiko Rivera) (Antena 3): 13,5 % de cuota y 1.644.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 12,2 % de cuota y 1.501.000 espectadores
- El Perro Andaluz By Manu Sanchez (Gonzalo Miro-Pasion Vega) (La 1): 11,9 % de cuota y 1.411.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,3 % de cuota y 1.013.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 12,4 % de cuota y 784.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 5,7 % de cuota y 709.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 11,5 % de cuota y 661.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,9 % de cuota y 626.000 espectadores
- Masterchef Celebrity Legends (La 1): 12,8 % de cuota y 597.000 espectadores
- En el Punto de Mira (Las Escuelas de los Estafadores del Amor) (Cuatro): 7,3 % de cuota y 499.000 espectadores
Ranking de cadenas del lunes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,2 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,2 %
- La 1: 12,4 %
- Temáticas de pago: 11,9 %
- Telecinco: 8,7 %
- Autonómicas (FORTA): 8,6 %
- Cuatro: 7,6 %
- laSexta: 5,8 %
- La 2: 3,7 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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