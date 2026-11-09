La dirigente venezolana da el paso en los tribunales a través del bufete de Baltasar Garzón, tras las acusaciones vertidas por el empresario sobre la entrega de un sobre con fondos procedentes de PDVSA.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formalizado una querella por un presunto delito de injurias graves contra el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La acción judicial, tramitada a través del despacho del exjuez Baltasar Garzón (Ilocad SL), responde a las declaraciones públicas realizadas por el empresario en diversos platós de televisión, en las que la señalaba directamente como la responsable de entregar un sobre con documentación y fondos vinculados a la petrolera estatal PDVSA destinados a una supuesta financiación irregular del PSOE.

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Tras fracasar el preceptivo acto de conciliación —en el que el comisionista se negó a retractarse de sus afirmaciones ante los tribunales—, la defensa de la mandataria ha decidido accionar la vía penal para salvaguardar su honorabilidad frente a lo que califica de acusaciones falsas y carentes de fundamento probatorio.

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Un nuevo frente judicial en el ‘caso Koldo’

Esta querella añade un nuevo capítulo de tensiones e interconexiones al complejo escenario judicial que rodea la trama de las mascarillas y las ramificaciones del ‘caso Koldo’. Las declaraciones de Aldama, que ya introdujo documentación ante la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, sitúan en el centro de la polémica política las relaciones cruzadas entre los actores de la trama y las conexiones internacionales, abriendo un frente legal directo entre el empresario y el Gobierno venezolano.