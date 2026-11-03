El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes en el Congreso de los Diputados para informar de manera detallada sobre las circunstancias del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda. La intervención parlamentaria se produce coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que recoge un paquete extraordinario de ayudas económicas directas destinadas a los afectados y a las familias de las víctimas mortales.

Lee tambien: Feijóo contrapone su «perfil gestor» ante Sánchez y le acusa de encargar encuestas sobre la rentabilidad del cese de Óscar Puente

El plan diseñado por el Ejecutivo contempla compensaciones financieras cuyas cuantías doblarán los baremos establecidos por el seguro obligatorio de pasajeros, incorporando asimismo un procedimiento específico y ágil para el anticipo de las indemnizaciones. De igual modo, las medidas excepcionales prevén un marco mejorado en los permisos y procesos de baja laboral para aquellas personas que sufrieron lesiones de diversa consideración durante la colisión, así como la apertura de oficinas de atención integral y asesoramiento personalizado en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las autonomías de residencia de los damnificados.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La comparecencia del titular de Transportes en la Cámara Baja se enmarca en la máxima expectación política y social, orientada a esclarecer los protocolos de seguridad de Adif y la coordinación operativa tras el trágico siniestro, mientras continúan depurándose responsabilidades técnicas y judiciales en torno a uno de los mayores accidentes ferroviarios de la historia reciente de la red de alta velocidad en España.

Lee tambien: Ruptura en el bloque progresista: la izquierda se distancia del PSOE tras Urda y exige la dimisión de Óscar Puente