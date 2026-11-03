El trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) continúa generando una honda conmoción social y política. En medio de la consternación por las decenas de víctimas mortales que ha dejado el siniestro, uno de los supervivientes del trágico impacto protagonizó una de las intervenciones más tensas y comentadas de la televisión al reaparecer en el programa Horizonte para cargar duramente contra la gestión institucional del Ejecutivo.

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Críticas directas a Pedro Sánchez y Óscar Puente

Durante su testimonio en el espacio presentado por Iker Jiménez, el afectado no escatimó en descalificaciones hacia la cúpula del Gobierno, centrando sus críticas en el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y en el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Con declaraciones de extrema dureza, el invitado afirmó que el presidente «no tiene nada dentro» y sostuvo que el titular de Transportes está «totalmente caído» y supeditado a las directrices de Moncloa.

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El superviviente quiso poner de manifiesto la enorme presión psicológica y el estrés al que, a su juicio, se ha sometido tanto a los afectados como a los profesionales del sector tras el siniestro. Asimismo, expresó su escepticismo ante las explicaciones institucionales previstas, advirtiendo que los discursos oficiales se traducirían en «más excusas y más discurso vacío» frente a una tragedia que ha puesto en el centro del debate la seguridad de la red ferroviaria española.

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Un testimonio que marca el pulso político

La intervención en horario de máxima audiencia refleja el profundo malestar que persiste entre los damnificados y la opinión pública respecto a la respuesta política e institucional dada tras el accidente entre los convoyes de alta velocidad. Mientras los partidos de la oposición exigen responsabilidades políticas y comparecencias urgentes en el Congreso, los testimonios de los supervivientes continúan agitando un escenario ya de por sí marcado por el dolor y la exigencia de máxima transparencia.