El magistrado José Luis Calama tumba la petición del expresidente al considerar que el hallazgo de los bienes de lujo era conocido por su defensa desde mayo y que el interrogatorio no vulnera sus garantías constitucionales.

MADRID.– Giro de guion en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha rechazado de forma tajante la solicitud formal formulada por la defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para posponer su comparecencia de esta semana. De este modo, el exlíder del PSOE está obligado a comparecer mañana, miércoles, para responder tanto por la presunta red de comisiones de la aerolínea Plus Ultra como por el origen del lote de joyas valorado en 1.323.915 euros hallado en su despacho.

La representación legal de Zapatero había reclamado suspender el interrogatorio correspondiente a la recién abierta pieza separada —donde se le imputan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública—, alegando falta de tiempo para localizar los justificantes de compra y herencia de los diamantes, zafiros y esmeraldas intervenidos. La estrategia del expresidente pasaba por declarar únicamente este miércoles por la trama de tráfico de influencias, dejando el asunto de los bienes de lujo para más adelante.

El juez descarta «indefensión» o elementos sorpresa

En el auto de rechazo, el magistrado Calama desmonta los argumentos de la defensa y sostiene que mantener la citación no supone, en ningún caso, una «merma real o efectiva» del derecho de defensa del exmandatario socialista.

El instructor argumenta que la creación de la pieza separada no introduce elementos de debate novedosos ni giros «sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación». El juez recuerda que los hechos sobre los que pivotará el interrogatorio tributario y aduanero son exactamente los mismos que ya estaban integrados en el tronco principal de la causa.

Conocido desde el 19 de mayo: El magistrado subraya en su escrito que la intervención física del lote de alta gama se produjo durante el registro policial de la oficina profesional de Zapatero el pasado 19 de mayo. Desde ese mismo instante, insiste el juez, el hallazgo constaba en las actuaciones judiciales y era de pleno conocimiento por parte de sus abogados, restando validez al argumento de que la imputación del pasado viernes les pillara desprevendidos.

Una comparecencia en bloque de alto voltaje

Con esta resolución judicial, Zapatero se enfrentará este miércoles a un severo e integral examen en la Audiencia Nacional. El juez instructor interrogará al expresidente por las dos ramificaciones del caso en una misma sesión: