Sueños de libertad aborda la custodia de Julia y el chantaje que recibe Gabriel, mientras Begoña intenta encontrar a Javier y Fina se plantea marcharse a Argentina.
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Julia regresa con Gabriel
Julia vuelve a casa después de que Gabriel amenace con denunciar a sus abuelos. Antes de regresar, la niña le hace jurar que los dejará tranquilos. Gabriel gana así otra batalla a Damián.
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Gabriel también recibe la visita de Félix Cifuentes, abogado de Brossard en España. Félix le pide dinero a cambio de no revelar a Hugo Brossard que Gabriel estuvo implicado en la explosión de la caldera de la fábrica.
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Begoña busca a Javier
Begoña ya no confía en Beatriz y no quiere que permanezca cerca de ella ni de sus hijos. Por este motivo, propone a la niñera que localice a Javier y que él asuma el cuidado de ella y del futuro bebé. Beatriz, sin embargo, se niega.
Begoña desconoce que Beatriz mató a Javier. Sus intentos fallidos de encontrarlo ponen nerviosos a Beatriz y a Gabriel.
Fina piensa en Argentina
Marta sigue asimilando que Fina se plantea irse a Argentina. Andrés le aconseja que la deje marchar.
El avance de cada día
- Lunes 2 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
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Todos los avances de Sueños de Libertad, en su sección.
Las otras dos telenovelas
Fuente: avance semanal oficial de Antena 3, publicado el domingo 1 de noviembre.