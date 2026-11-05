El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha abierto las acreditaciones para el evento «Poder Sindical: El futuro es con vivienda», que se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre en el Palacio de Vistalegre.

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Este gran encuentro político, sindical y cultural reunirá a artistas y figuras del mundo de la cultura y militantes del Sindicato, con el objetivo de dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda y reivindicar la organización sindical como herramienta para transformar las condiciones de vida de la mayoría social.

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Entre las actuaciones musicales destacadas se encuentran Amaral, Biznaga, Delaossa, Ill Pekeño & Ergo Pro, La M.O.D.A., La Plazuela, Lia Kali, Parquesvr, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Metrika, Restinga, Toldos Verdes, Zahara, Las Petunias y Tremenda Jauría.

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Además, participarán voces del mundo de la cultura y la comunicación como Alpilpil, Facu Díaz, Inés Hernand, La Prados, Samantha Hudson, Marc Biarnés, Miguel Maldonado, Nerea Pérez de las Heras y Yunez Chaib, junto a militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quienes tendrán un papel central en el desarrollo del acto.

Para acreditarse al evento, los interesados deben enviar un correo electrónico a podersindical15n@inquilinato.org indicando su nombre, medio y puesto. La fecha límite para acreditarse es el 10 de noviembre a las 12h. Una vez recibidas las acreditaciones, se indicará el lugar y hora de recogida.