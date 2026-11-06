El santoral católico celebra hoy, 6 de noviembre, a san Félix de Toniza, mártir de Numidia, en el norte de África. Según el testimonio recogido por san Agustín, confesó su fe, fue encarcelado y posteriormente apareció muerto en prisión.

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Este viernes 6 de noviembre de 2026 también se conmemora a otros santos y beatos, entre ellos san Pablo de Constantinopla, san Leonardo de Noblac y la beata Cristina de Stommeln.

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San Félix de Toniza (siglo IV)

San Félix fue un mártir de Toniza, en Numidia, región del norte de África. Su memoria está relacionada con el testimonio recogido por san Agustín, que relata las circunstancias de su encarcelamiento y muerte.

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Según ese testimonio, Félix confesó su fe y fue llevado a prisión. Más tarde fue hallado muerto allí, episodio por el que se le recuerda como mártir en el santoral católico.

Su conmemoración mantiene presente la memoria de los cristianos que dieron testimonio de su fe en el norte de África. El relato recogido por san Agustín es la referencia para conocer el episodio central de su vida.

Otros santos que se celebran el 6 de noviembre

San Pablo de Constantinopla : obispo y mártir, defendió la fe nicena frente al arrianismo y, según la tradición, murió estrangulado durante su destierro en Cucuso.

: obispo y mártir, defendió la fe nicena frente al arrianismo y, según la tradición, murió estrangulado durante su destierro en Cucuso. San Melanio de Rennes : obispo de Rennes en el siglo VI, recordado por su actividad pastoral y su contribución a la consolidación de la Iglesia en la región.

: obispo de Rennes en el siglo VI, recordado por su actividad pastoral y su contribución a la consolidación de la Iglesia en la región. San Iltuto de Gales : abad y maestro vinculado al monasterio y centro de formación de Llanilltud Fawr, en el antiguo Gales.

: abad y maestro vinculado al monasterio y centro de formación de Llanilltud Fawr, en el antiguo Gales. San Leonardo de Noblac : ermitaño de la región de Limoges, vinculado por la tradición a la asistencia y liberación de prisioneros.

: ermitaño de la región de Limoges, vinculado por la tradición a la asistencia y liberación de prisioneros. Santos Calinizo, Himerio, Teodoro, Esteban, Pedro y Juan de Jerusalén : grupo de cristianos venerados conjuntamente como mártires en Jerusalén.

: grupo de cristianos venerados conjuntamente como mártires en Jerusalén. San Severo de Barcelona : venerado tradicionalmente como obispo y mártir, con un culto de especial importancia en Cataluña.

: venerado tradicionalmente como obispo y mártir, con un culto de especial importancia en Cataluña. San Protasio de Lausana : obispo del siglo VII, recordado por su labor pastoral en la región de la actual Suiza.

: obispo del siglo VII, recordado por su labor pastoral en la región de la actual Suiza. San Winoco de Taruanense : monje de origen bretón y abad en Flandes, recordado por la tradición monástica por su oración y servicio a la comunidad.

: monje de origen bretón y abad en Flandes, recordado por la tradición monástica por su oración y servicio a la comunidad. San Esteban de Apt : obispo de Apt, en la Provenza francesa, durante la primera mitad del siglo XI.

: obispo de Apt, en la Provenza francesa, durante la primera mitad del siglo XI. San Teobaldo de Le Dorat : presbítero vinculado a la comunidad canonical de Le Dorat, en Francia, donde fue venerado por su dedicación pastoral.

: presbítero vinculado a la comunidad canonical de Le Dorat, en Francia, donde fue venerado por su dedicación pastoral. Beata Cristina de Stommeln: mística alemana que mantuvo correspondencia con Pedro de Dacia, quien dejó testimonios sobre su vida.

El testimonio de san Agustín sobre san Félix

La conmemoración de san Félix de Toniza está ligada al testimonio recogido por san Agustín. En él se recuerda que el mártir confesó su fe, fue encarcelado y apareció muerto en prisión.

El santoral de este día reúne también a figuras vinculadas a otras regiones y épocas. Entre ellas está san Leonardo de Noblac, cuya tradición conserva el recuerdo de su asistencia a los prisioneros.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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