Los candidatos del Partido Popular de Ceuta al Congreso y al Senado, Rafael Martínez Peñalver, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Policía Portuaria.

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En el encuentro, que forma parte de una ronda de contactos con distintos sectores profesionales de la ciudad, también ha participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel.

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