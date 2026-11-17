El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha expresado su satisfacción tras conocer la aprobación definitiva de la incorporación de Ceuta al Comité Europeo de las Regiones.

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Juan Vivas ha destacado la importancia de contar con representación propia y permanente en este órgano de la Unión Europea.

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Asimismo, ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este logro para la ciudad.

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