La comunicadora catalana ratifica su participación a los 80 años tras filtrarse su nombre, adelantándose a los plazos de Mediaset y asegurando que no ha puesto condiciones de veto a ningún compañero de la casa de Guadalix de la Sierra.

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Avance de los plazos de Mediaset y confirmación en televisión

El regreso de «Gran Hermano VIP» a la parrilla de Telecinco cuenta ya con su primer nombre confirmado, una novedad que se ha producido al margen de los tiempos habituales fijados por la cadena. La periodista Karmele Marchante ha hecho oficial su incorporación a la novena entrega del certamen de convivencia, adelantándose de este modo al anuncio institucional que Mediaset tenía programado para desvelar de forma progresiva la identidad de los célebres inquilinos de la casa.

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La noticia saltó inicialmente a la luz pública tras una filtración publicada por el portal El Televisero. Ante el revuelo generado en las redes sociales, el equipo del programa «El Sótano» contactó directamente con la tertuliana para verificar la veracidad del acuerdo contractual. Marchante respondió a la consulta ratificando que estará en Guadalix de la Sierra para participar en el concurso de telerrealidad.

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Karmele confirma la noticia: será concursante de GHVIP.#ElSótano04N pic.twitter.com/72I7H2IMxE — TEN TV (@TENtv) November 4, 2026

Un reto a los 80 años sin cláusulas de veto

A sus 80 años, la comunicadora catalana afronta con entusiasmo esta nueva incursión en el género del reality show. Durante sus breves declaraciones, Karmele Marchante dejó claro que no le importaría compartir estancia en la casa con antiguos rostros de la televisión de prensa rosa como Belén Esteban. Del mismo modo, la periodista recalcó que en ningún momento ha exigido condiciones de veto para el resto del grupo de concursantes, asegurando además que jamás ha recurrido a esa práctica a lo largo de su trayectoria profesional.

Por su parte, el anuncio realizado por Marchante se ha tomado la delantera al habitual engranaje promocional utilizado para este tipo de formatos. La organización del concurso había comenzado este mismo miércoles su tradicional juego de pistas para que los espectadores intentaran adivinar a los participantes. El primer acertijo difundido mostraba la imagen de un yogur, un guiño directo a la merienda que se convirtió en una de las señas de identidad de la periodista durante sus etapas en espacios como «Sálvame» o, más recientemente, en «De lunes a viernes».

Con esta primera casilla completada, el casting de la novena edición de «Gran Hermano VIP» mantiene bajo reserva el resto del elenco en medio de las especulaciones del sector. Mediaset continuará desvelando progresivamente las identidades del grupo en las próximas semanas, guardando por el momento la fecha exacta fijada para la gala de estreno en la franja del prime time de Telecinco.