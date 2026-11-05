Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 4 de noviembre, con el 23,3 % de cuota de pantalla y 2.229.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:57.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Miguel Angel Revilla) (Antena 3): 14,8 % de cuota y 1.771.000 espectadores
- La Revuelta (Mckenna-Joseph) (La 1): 12,9 % de cuota y 1.512.000 espectadores
- Horizonte: Avance (Cuatro): 10,7 % de cuota y 1.304.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 12,2 % de cuota y 1.099.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 986.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 6,9 % de cuota y 844.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 13,9 % de cuota y 803.000 espectadores
- El Tunel: Avanza y Gana (La 1): 11,4 % de cuota y 758.000 espectadores
- Entrevista (Juanma Moreno Bonilla) (Antena 3): 9,5 % de cuota y 756.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 5 % de cuota y 631.000 espectadores
Ranking de cadenas del miércoles
La 1 y Antena 3 compartieron el liderazgo del día, con el 13,8 % de cuota de pantalla cada una.
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- La 1: 13,8 %
- Antena 3: 13,8 %
- Temáticas de pago: 11,6 %
- Telecinco: 8,7 %
- Autonómicas (FORTA): 8,3 %
- Cuatro: 7,8 %
- laSexta: 6,2 %
- La 2: 3,6 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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