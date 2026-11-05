Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 4 de noviembre, con el 23,3 % de cuota de pantalla y 2.229.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:57.

Lee tambien: Programación TV hoy, jueves 5 de noviembre: qué ver esta noche

Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Miguel Angel Revilla) (Antena 3): 14,8 % de cuota y 1.771.000 espectadores La Revuelta (Mckenna-Joseph) (La 1): 12,9 % de cuota y 1.512.000 espectadores Horizonte: Avance (Cuatro): 10,7 % de cuota y 1.304.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 12,2 % de cuota y 1.099.000 espectadores First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 986.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,9 % de cuota y 844.000 espectadores La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 13,9 % de cuota y 803.000 espectadores El Tunel: Avanza y Gana (La 1): 11,4 % de cuota y 758.000 espectadores Entrevista (Juanma Moreno Bonilla) (Antena 3): 9,5 % de cuota y 756.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 5 % de cuota y 631.000 espectadores

Ranking de cadenas del miércoles

La 1 y Antena 3 compartieron el liderazgo del día, con el 13,8 % de cuota de pantalla cada una.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La 1: 13,8 % Antena 3: 13,8 % Temáticas de pago: 11,6 % Telecinco: 8,7 % Autonómicas (FORTA): 8,3 % Cuatro: 7,8 % laSexta: 6,2 % La 2: 3,6 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

Lee tambien: Horóscopo de hoy, jueves 5 de noviembre: amor, salud y dinero

Te puede interesar