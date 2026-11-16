El Andorra – Leganés se juega el viernes 20 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Andorra – Leganés

Andorra – Leganés Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi de la FAF (Encamp)

El partido entre Andorra y Leganés, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, se disputará en el Estadi de la FAF en Encamp. El Andorra llega a este encuentro en la 21ª posición, con 11 puntos tras 13 partidos, habiendo anotado 18 goles y recibido 24. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Leganés ocupa el 16º lugar con 15 puntos en 14 partidos, con 14 goles a favor y 24 en contra, y también presenta una racha similar con 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Andorra: 21º con 11 puntos en 13 partidos (18 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-V)

Leganés: 16º con 15 puntos en 14 partidos (14 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-D-E-D)

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