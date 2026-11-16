El Crestanevada Cúllar Vega ha completado un fin de semana de pleno rendimiento en la Primera División Nacional Masculina de tenis de mesa. El conjunto granadino regresó de su doble desplazamiento a Murcia con dos victorias por 1-5 ante Framusa Totana y CTM Altiplano Yecla, resultados que le permiten situarse en la tercera posición del grupo 6.

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‹ › Foto 1 de 3 Crestanevada Cúllar Vega firma dos victorias en Murcia y asciende a la tercera posición de Primera División Nacional

El primero de los encuentros se disputó el sábado 14 de noviembre en el Pabellón Manolo Ibáñez de Totana. El equipo de Cúllar Vega resolvió el enfrentamiento frente a Framusa Totana con un marcador de 1-5, un resultado que confirmó su buena dinámica en este tramo de la temporada.

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Menos de veinticuatro horas después, el Crestanevada Cúllar Vega afrontó en Yecla el segundo compromiso del desplazamiento. El conjunto volvió a imponerse por 1-5, esta vez ante CTM Altiplano Yecla, uno de los equipos situados en la zona alta de la clasificación.

Los cuatro puntos obtenidos durante el fin de semana han cambiado de forma significativa la posición del equipo en la tabla. La clasificación actual de la Real Federación Española de Tenis de Mesa sitúa al Crestanevada Cúllar Vega tercero del grupo 6 con 10 puntos, después de cinco victorias y cuatro derrotas. El balance de enfrentamientos parciales es de 33 a favor y 24 en contra.

El doble triunfo refuerza la trayectoria del Crestanevada Cúllar Vega en su primera campaña en esta categoría nacional y mantiene al conjunto en la zona alta de un grupo compuesto por doce equipos de Andalucía, Murcia y Extremadura. El próximo compromiso liguero está previsto para el 21 de noviembre como local frente al C.T.M. Portuense.