La Embajada de Estados Unidos en España ha emitido una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos estadounidenses que residen o visitan el país, especialmente con vistas al inicio de las fiestas navideñas. La alerta insta a los ciudadanos a mantenerse vigilantes ante la posibilidad de atentados terroristas.

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El comunicado de la Embajada en Madrid subraya la importancia de practicar una buena seguridad personal y estar atentos al entorno, ya que las grandes concentraciones y eventos públicos pueden ser objetivos para grupos terroristas y delincuentes. Se advierte que los terroristas, incluso aquellos que actúan en solitario, pueden atacar sin previo aviso, teniendo como objetivo lugares turísticos como mercados, centros de transporte, centros comerciales, lugares de culto y otras áreas públicas.

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Precauciones durante las fiestas

La Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses extremar la precaución en festivales, eventos y otros lugares con gran afluencia de público. Se aconseja prestar especial atención al entorno y seguir siempre las instrucciones de la policía y los servicios de emergencia. Además, se menciona la posibilidad de interrupciones en los viajes y la vida cotidiana en toda Europa durante las fiestas.

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El jefe de la sede diplomática, Benjamín León, Jr., ha destacado que en los últimos meses se han vuelto más frecuentes las huelgas y manifestaciones, así como las falsas amenazas de bomba contra la aviación civil en varios países europeos, lo que ha provocado interrupciones en los vuelos. Por ello, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que consulten las noticias locales durante sus viajes para estar informados sobre eventos o novedades que puedan afectar el transporte o la vida diaria.

Alertas en otras embajadas

La Embajada de Estados Unidos en Dublín, Irlanda, también ha emitido una alerta de seguridad para los días jueves, viernes y sábado, dirigida a los viajeros que llegan al país. De igual forma, la Embajada en Lisboa ha tomado medidas similares.