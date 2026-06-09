El actor madrileño, de 86 años, permanece hospitalizado en un centro médico tras sufrir una complicación respiratoria, aunque su hija Mari Cielo Pajares confirma su evolución favorable

La salud de Andrés Pajares ha vuelto a generar una gran preocupación entre quienes durante décadas siguieron la trayectoria profesional de uno de los actores y humoristas más populares del cine español. A sus 86 años, el célebre intérprete atraviesa un nuevo bache de salud después de haber tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital madrileño tras sufrir una neumonía derivada de una complicación respiratoria. A pesar de la alarma inicial que ha despertado la noticia de su hospitalización, las últimas informaciones aportadas por su entorno directo apuntan a una evolución favorable, destacando asimismo su fortaleza física y sus ganas de seguir adelante.

El bache de salud se produjo a finales de la pasada semana, momento en el que el veterano actor comenzó a encontrarse mal y presentó un cuadro de fiebre alta. La situación descrita obligó a su entorno a actuar con la máxima rapidez y a trasladarlo de inmediato a un centro hospitalario de Madrid, donde a día de hoy permanece bajo estricta supervisión médica. Según ha trascendido sobre su diagnóstico, la afección respiratoria inicial evolucionó de forma negativa hasta convertirse en una neumonía, una enfermedad catalogada como especialmente delicada en personas de edad avanzada y que obligó a los profesionales médicos a extremar todas las precauciones posibles.

Mari Cielo Pajares transmite un mensaje de calma

A pesar de la inquietud generada en un primer momento por su ingreso hospitalario, las noticias que llegan desde el centro médico madrileño son plenamente tranquilizadoras. Su hija, la actriz Mari Cielo Pajares, ha sido la encargada de transmitir de forma pública un mensaje de calma y optimismo respecto a la situación real de su progenitor. La actriz ha explicado detalladamente que su padre se encuentra controlado por los especialistas y respondiendo de manera favorable al tratamiento médico que se le está administrando. Como anécdota, relató incluso con humor que el propio Andrés Pajares se mostraba molesto por el hecho de no poder abandonar las dependencias sanitarias para asistir a una fecha muy especial para la familia: la celebración del 50 cumpleaños de su hija, un evento que el intérprete se ha visto obligado a perderse por su hospitalización.

Este último episodio de salud refleja, además, uno de los rasgos más característicos de la personalidad del humorista. Quienes le conocen de cerca destacan desde hace bastantes años su enorme vitalidad y su probada resistencia ante las dificultades personales. De hecho, este ingreso por neumonía se produce apenas unas semanas después de haber superado una nueva intervención quirúrgica relacionada con los graves problemas de espalda que arrastra desde hace tiempo. En concreto, fue el pasado mes de abril cuando Andrés Pajares se sometió a la que supuso su quinta operación de columna. Esta dolencia ósea ha condicionado notablemente su calidad de vida durante los últimos años y le ha obligado a pasar por el quirófano en varias ocasiones. Pese a ello, el actor afrontó aquella operación quirúrgica con el optimismo que siempre le ha caracterizado y, tras recibir el alta, agradeció públicamente la labor realizada por el equipo médico, compartiendo con sus seguidores su profunda satisfacción por el resultado obtenido.

Una vida discreta centrada en el cuidado de su salud

La acumulación de estos problemas de salud evidencia que el intérprete del cine nacional atraviesa una etapa vital especialmente compleja. Sin embargo, quienes forman parte de su círculo más íntimo coinciden de forma unánime al señalar que continúa manteniendo una energía poco habitual para una persona de su edad. Su hija ha insistido en repetidas ocasiones en que, a pesar de los constantes contratiempos físicos, su padre conserva una gran capacidad de recuperación y una actitud positiva, elementos que resultan fundamentales para afrontar con éxito este tipo de procesos clínicos.

Durante los últimos años, Andrés Pajares ha optado por mantener un estilo de vida mucho más discreto que el que ostentó durante las décadas de mayor éxito profesional. Alejado prácticamente por completo de los focos de los medios y de cualquier tipo de actividad pública, el humorista ha centrado todos sus esfuerzos diarios en disfrutar de la tranquilidad familiar y en cuidar su delicada salud. Esta retirada progresiva de la primera línea mediática dista notablemente de la enorme popularidad que alcanzó en el pasado, cuando sus películas cinematográficas congregaban a millones de espectadores en las salas y su nombre figuraba como uno de los más conocidos e influyentes de la industria cinematográfica española.

Por otra parte, el actor también ha vivido momentos complicados en el terreno puramente personal. Las relaciones familiares han atravesado diferentes etapas y altibajos a lo largo de los años, y algunos de los desencuentros surgidos con miembros de su entorno llegaron incluso a hacerse públicos en los medios de comunicación. No obstante, la preocupación y el cuidado mostrados estos días por Mari Cielo Pajares confirman de manera inequívoca la estrecha relación que mantienen actualmente padre e hija, así como el importante papel de apoyo que desempeña la familia en estos momentos tan delicados. Por ahora, todo apunta a que la evolución médica sigue un curso favorable y que el artista podría continuar recuperándose en los próximos días, aunque este nuevo ingreso hospitalario sirve para recordar la fragilidad que acompaña al paso del tiempo, incluso en personas tan activas y vitales como él.