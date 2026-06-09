El actor malagueño protagoniza el acto de la Archidiócesis de Madrid en el Movistar Arena con un discurso íntimo sobre la fe, la Semana Santa de su infancia y la defensa del arte como puente hacia lo trascendente

El Movistar Arena de Madrid fue el escenario el pasado 7 de junio de un encuentro de profunda carga simbólica e íntima. En el marco de la visita oficial del Papa León XIV a España, la Archidiócesis de Madrid organizó un acto que congregó a destacados representantes del mundo de la cultura, la empresa, el deporte y la sociedad civil. De entre todas las intervenciones de la jornada, la del actor, productor y director de teatro Antonio Banderas logró transformar el protocolo de un acto institucional en un relato personal sobre la fe, la creación artística y la búsqueda de sentido, ante un auditorio que guardó silencio absoluto para escuchar sus palabras.

El cineasta malagueño se distanció de su faceta puramente profesional para dirigirse al Pontífice desde la experiencia personal. «Hay encuentros que no se miden por el tiempo que duran, sino por lo que significan», afirmó Banderas, expresando su agradecimiento por una visita que definió como un gesto explícito de cercanía y diálogo. Durante su alocución, el intérprete se despojó de sus títulos artísticos para hablar como aquel niño que creció en Andalucía y que, según confesó ante el propio Papa León XIV, lleva toda la vida intentando responder a una misma y esencial pregunta: «¿Dios?».

Las raíces de su inquietud espiritual en Málaga

El discurso de Antonio Banderas articuló un viaje retrospectivo hacia la Málaga de los años sesenta para explicar el origen de sus convicciones. El actor evocó con emotividad la figura de su madre al contemplar a la Virgen de la Esperanza, así como el sonido de las saetas rompiendo el silencio de la noche y el ambiente de las calles inundadas de devoción durante la celebración de la Semana Santa. Estas vivencias de la infancia, detalló, constituyeron las primeras imágenes que despertaron en él una temprana inquietud espiritual, la cual, con el paso de los años, halló en el arte una vía idónea de expresión y búsqueda.

A partir de este contexto, Banderas centró su argumentación en la defensa firme del arte como una herramienta fundamental capaz de conectar al ser humano con lo trascendente. «El arte no es solamente belleza: es pregunta, reflexión, denuncia, conciencia y también esperanza», aseveró ante los asistentes al Movistar Arena. Desde su perspectiva, la creación artística posee la facultad de enfrentar al individuo a sus propias contradicciones, iluminar las zonas oscuras de la condición humana y erigirse en un antídoto frente a la violencia, la indiferencia y la superficialidad social. Por ello, reivindicó las obligaciones del artista, a quien situó como alguien llamado no solo a entretener a la audiencia, sino a provocar una reflexión profunda y una conciencia crítica.

El riesgo de deshumanización y la alusión a ‘Godspell’

En uno de los pasajes más destacados de su intervención, el director teatral alertó de manera directa sobre el riesgo de deshumanización que corre la sociedad contemporánea, a la que percibe cada vez más dominada por la velocidad y las herramientas tecnológicas. Sin rechazar los valores del progreso, el cineasta malagueño defendió la necesidad acuciante de preservar los elementos esenciales que hacen únicos a los seres humanos, tales como la sensibilidad, la emoción y la capacidad innata de crear.

El tramo final de la intervención de Antonio Banderas incluyó una referencia histórica a San Agustín para resumir el núcleo de su mensaje: «Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo». Acto seguido, el actor vinculó dicha cita con uno de sus proyectos teatrales más recientes, el musical ‘Godspell’, un título que, según recordó, puede traducirse formalmente como «el hechizo de Dios». Con una sonrisa ante el Pontífice, Banderas confesó haber sido «humildemente víctima de ese hechizo», una declaración que despertó la complicidad inmediata del público y cerró una alocución que culminó con una prolongada ovación en el Movistar Arena de Madrid.