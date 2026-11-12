Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 11 de noviembre, con el 24,4 % de cuota de pantalla y 2.773.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Alberto Nuñez Feijoo) (Antena 3): 19 % de cuota y 2.455.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 12,2 % de cuota y 1.589.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 9,3 % de cuota y 1.204.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 16,3 % de cuota y 1.048.000 espectadores
- La Noche en 24H: Portada (Pepe Alvarez-Angela de Miguel-Unai Sordo) (La 1): 6,4 % de cuota y 850.000 espectadores
- La Mesa (Antena 3): 14,3 % de cuota y 848.000 espectadores
- El Intermedio: The Very Best (laSexta): 5,1 % de cuota y 664.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 597.000 espectadores
- El Cine Que Somos (El 47) (La 1): 6,4 % de cuota y 554.000 espectadores
- El Blockbuster (Llaman a la Puerta(2023)) (Cuatro): 6,4 % de cuota y 456.000 espectadores
Ranking de cadenas del miércoles
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 15 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 15 %
- La 1: 12 %
- Telecinco: 9,8 %
- Temáticas de pago: 9,2 %
- Cuatro: 7,9 %
- Autonómicas (FORTA): 7,3 %
- laSexta: 6,1 %
- LA SEPTIMA: 3,7 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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