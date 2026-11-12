La conocida colaboradora televisiva vuelve esta semana al plató del espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona para ajustar cuentas y desvelar una gran exclusiva en medio de la expectación por el casting de ‘GH VIP’.

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El plató de ‘De Viernes’ volverá a acoger la presencia de Belén Esteban en su próxima emisión semanal en Telecinco. Seis semanas después de su última y sonada intervención en el espacio de Mediaset, la tertuliana regresará al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para ajustar cuentas pendientes con diversos rostros conocidos del panorama televisivo y compartir un importante anuncio en exclusiva que ha generado una gran expectación entre los seguidores del formato y de la crónica social.

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Un reencuentro marcado por la tensión y los frentes abiertos

La visita de la colaboradora a los estudios de la cadena se produce tras una etapa marcada por la polémica publicitaria que ha reavivado su histórico enfrentamiento con la familia Janeiro, así como por las recientes declaraciones cruzadas con Terelu Campos, quien la acusó públicamente de haberse comportado de manera inadecuada con su hija Alejandra Rubio. En la misma línea, el avance promocional emitido por la cadena también apunta a un inminente reencuentro en los pasillos con Rosa Benito tras el paso de esta última por su reciente aventura en ‘Supervivientes All Stars’, además de abordar las reacciones de Juls Janeiro en relación con su última campaña publicitaria.

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Esta semana, en ¡De Viernes!… 💥🪩 Belén Esteban regresa al plató con algo muy importante que contar y dispuesta a ajustar cuentas.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/O0nfcbgLbY — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 11, 2026

En el plano estrictamente profesional, las especulaciones sobre la naturaleza del anuncio que Belén Esteban comunicará en directo no han cesado desde el adelanto de las imágenes promocionales. Mientras que la periodista Marta Riesco ha apuntado a la posibilidad de que la televisiva desvele su fichaje como concursante para la próxima edición de ‘GH VIP’ —recordando informaciones previas sobre las condiciones pactadas con la cadena—, voces del entorno como María Patiño han apelado a la prudencia, manteniendo la incógnita sobre si el esperado comunicado estará relacionado con el conocido reality de convivencia.

Ahí va a anunciar su participación en GH Vip como ya os comenté hace meses en #Riesxclusiva https://t.co/gmbJ8ia2D6 — MartaRS (@MartaRiesco) November 10, 2026

El historial de éxitos en Telecinco y la incógnita de ‘GH VIP’

La expectación ante la reaparición de Belén Esteban en Telecinco se sustenta en los notables registros de audiencia cosechados en sus anteriores apariciones en la cadena. Tras firmar el llamado «belenazo» con su regreso a Mediaset —una entrega que alcanzó un 18.7% de cuota de pantalla y reunió a 1.130.000 espectadores—, la colaboradora se situó una semana después en un 19.7% de share con 1.228.000 seguidores, firmando la segunda mejor marca histórica del formato, únicamente superada por los registros de Julián Muñoz.

Este trasfondo televisivo alimenta los rumores sobre su posible vinculación con la nueva edición de ‘GH VIP’, un formato en el que la colaboradora ya se alzó con la victoria en la edición del año 2015 tras compartir convivencia con nombres como Ylenia Padilla, Olvido Hormigo, Kiko Rivera o Ares Teixidó. Por el momento, la lista oficial de participantes confirmados para el inminente estreno del concurso de telerrealidad cuenta ya con figuras como Arturo Requejo, Karmele Marchante, Pipi Estrada, Paloma González, Katrin Ortega y Raquel Mosquera, quedando pendiente de despejar si el anuncio de Belén Esteban desde el plató de ‘De Viernes’ alterará o completará el plantel de concursantes de la nueva temporada en Telecinco.