David de la Encina recorre barriadas como Príncipe Alfonso y Poblado Legionario, pidiendo a los vecinos que no den cobijo a situaciones de ilegalidad y reclamando confianza en la acción policial del Estado.

Lee tambien: David de la Encina recorre la barriada del Príncipe Alfonso para evaluar el impacto de la crisis migratoria

Llamamiento al retorno voluntario

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha lanzado un mensaje directo e institucional tras visitar las barriadas del Príncipe Alfonso y Poblado Legionario. A través de un vídeo difundido en redes sociales, el representante del Ejecutivo central se ha dirigido a los ciudadanos marroquíes que permanecen en la ciudad desde la entrada masiva de hace tres meses.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

De la Encina ha señalado que, aunque formalmente existe el derecho a solicitar asilo, las probabilidades de regularización para personas procedentes de Marruecos son mínimas, por lo que les ha aconsejado optar por el retorno voluntario a su país de origen:

Lee tambien: La Policía Nacional busca a cientos de marroquíes con el asilo denegado que han desaparecido en Ceuta

Aviso sobre el asilo: El delegado ha recordado que el procedimiento general dictamina que, al carecer de fundamentos sólidos para quedarse en España, el escenario final contempla su expulsión.

El delegado ha recordado que el procedimiento general dictamina que, al carecer de fundamentos sólidos para quedarse en España, el escenario final contempla su expulsión. Criterio de legalidad: «Mi consejo y petición es que se vayan principalmente de manera voluntaria a Marruecos», ha recalcado.

Petición a los vecinos y fin de la red de ayuda informal

Asimismo, el delegado ha querido agradecer a los vecinos de las zonas visitadas el «ejemplo de humanidad y solidaridad» mostrado durante los momentos más críticos de la crisis, reconociendo que dicha actitud ayudó a contener situaciones complejas.

Sin embargo, ha subrayado que el contexto actual es diferente y que ya se encuentra operativa la red de recursos asistenciales del Estado:

Llamamiento a no encubrir: De la Encina ha pedido expresamente a los residentes locales que no den cobijo a situaciones de ilegalidad .

De la Encina ha pedido expresamente a los residentes locales que . Actuación policial: Ha insistido en que el Estado debe actuar bajo el «imperio de la ley», lo que implica que todas las personas en situación irregular sean trasladadas a Comisaría para su filiación y posterior tramitación de expulsión, pidiendo a la ciudadanía que «confíe plenamente en las fuerzas de seguridad».