Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, martes 3 de noviembre, con el 23,6 % de cuota de pantalla y 2.281.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Mario Vaquerizo) (Antena 3): 12,9 % de cuota y 1.605.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 11,7 % de cuota y 1.491.000 espectadores
- Entrevista (Juanma Moreno Bonilla) (Cuatro): 15,5 % de cuota y 1.426.000 espectadores
- La Revuelta (Almudena Ariza) (La 1): 10,9 % de cuota y 1.318.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 7,3 % de cuota y 917.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 12,4 % de cuota y 803.000 espectadores
- Codigo 10 (Cuatro): 13,2 % de cuota y 782.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie (Telecinco): 13,3 % de cuota y 771.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 5,7 % de cuota y 725.000 espectadores
- Fútbol: Champions League (Barcelona-Aston Villa) (Liga de Campeones 2 por M+): 5 % de cuota y 648.000 espectadores
Ranking de cadenas del martes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,4 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,4 %
- La 1: 12,3 %
- Temáticas de pago: 12,2 %
- Telecinco: 8,7 %
- Cuatro: 8,7 %
- Autonómicas (FORTA): 8,5 %
- laSexta: 6 %
- La 2: 3,1 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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