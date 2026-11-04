Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, martes 3 de noviembre, con el 23,6 % de cuota de pantalla y 2.281.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.

Lee tambien: Concentración en defensa de Salvamento Marítimo el 5 de noviembre

Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Mario Vaquerizo) (Antena 3): 12,9 % de cuota y 1.605.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 11,7 % de cuota y 1.491.000 espectadores Entrevista (Juanma Moreno Bonilla) (Cuatro): 15,5 % de cuota y 1.426.000 espectadores La Revuelta (Almudena Ariza) (La 1): 10,9 % de cuota y 1.318.000 espectadores First Dates (Telecinco): 7,3 % de cuota y 917.000 espectadores En Tierra Lejana (Antena 3): 12,4 % de cuota y 803.000 espectadores Codigo 10 (Cuatro): 13,2 % de cuota y 782.000 espectadores Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie (Telecinco): 13,3 % de cuota y 771.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 5,7 % de cuota y 725.000 espectadores Fútbol: Champions League (Barcelona-Aston Villa) (Liga de Campeones 2 por M+): 5 % de cuota y 648.000 espectadores

Ranking de cadenas del martes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,4 % de cuota de pantalla.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Antena 3: 13,4 % La 1: 12,3 % Temáticas de pago: 12,2 % Telecinco: 8,7 % Cuatro: 8,7 % Autonómicas (FORTA): 8,5 % laSexta: 6 % La 2: 3,1 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

Lee tambien: Programación TV hoy, miércoles 4 de noviembre: qué ver esta noche

Te puede interesar