El centrocampista uruguayo firma un triunfo épico con un zapatazo desde fuera del área en el minuto 93, culminando un agitado choque (2-3) en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Los blancos suman 12 puntos de 12 posibles y se consolidan en la zona alta de la tabla para buscar el acceso directo a los octavos de final.

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Remontada de oficio en un choque convulso en tierras griegas

El Real Madrid mantiene su idilio con los finales épicos en la Liga de Campeones. En el marco de la cuarta jornada de la fase liga de la máxima competición europea, el conjunto dirigido por Mourinho firmó un trabajado triunfo por 2-3 en el feudo del AEK de Atenas gracias a una genialidad sobre la bocina de Fede Valverde. Con esta victoria, el cuadro español alcanza el pleno de triunfos —12 puntos de 12 posibles— y se sitúa a tan solo cuatro puntos de la cifra que garantiza la clasificación directa para la ronda de octavos de final, evitando la ronda de dieciseisavos a la que se vio abocado en la edición anterior tras quedar fuera del top-8.

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El duelo comenzó con contratiempos para la escuadra visitante. A pesar de contar con Militao como la principal novedad en el once inicial, el equipo arrancó a medio gas. Tras un par de intervenciones de Courtois ante los intentos de Gacinovic y Moukoudi, el AEK tomó la delantera en el minuto 12. Koita recibió un pase de Luka Jovic en la media luna, desbordó a Cucurella con una filigrana y conectó un potente zurdazo pegado al poste para batir al meta belga. Instantes después, el propio Jovic merodeó el segundo tanto local, mientras que la respuesta madridista llegó en un saque de esquina botado por Bernardo Silva que remató Vinícius, aunque el gol fue anulado por fuera de juego posicional de Bellingham, quien tocó el balón antes de entrar.

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La reacción de los merengues fructificó en el minuto 32. Cucurella avanzó con espacio por el perfil izquierdo y envió un centro al corazón del área que Jude Bellingham resolvió con un sutil recurso de talón para situar el 1-1 en el marcador. A partir de ese momento, el combinado visitante logró asentarse y dominar la posesión, mostrando sensaciones de mayor comodidad sobre el césped antes de encarar el descanso.

Un final frenético resuelto por la pegada de Valverde

Tras la reanudación, el bloque blanco mantuvo el control del juego pero adoleció de efectividad en los últimos metros. En el minuto 75, el AEK de Atenas volvió a dar la campanada en una fulgurante transición ofensiva conducida por Koita, quien sirvió el balón a la llegada de Stavro Pilo desde atrás para batir a Courtois por debajo de las piernas y colocar el 2-2 en el tanteador. La réplica del Real Madrid fue inmediata: Bellingham filtró un pase al espacio para Dumfries, cuyo centro raso fue empujado a placer por Mbappé para restablecer la igualdad.

En los compases finales, Mourinho movió el banquillo dando entrada a futbolistas como Endrick, Carlos Espí, Brahim y Fede Valverde. La presencia del internacional uruguayo resultó decisiva en la fase de transición. Ya en pleno tiempo de descuento, Valverde se animó con un violento disparo lejano que se coló directamente por la escuadra de la portería griega. El tanto definitivo certificó el 2-3 final, extendiendo la racha del Real Madrid a siete victorias consecutivas en todas las competiciones y consolidando sus aspiraciones europeas.