Valle Salvaje aborda el viernes 13 de noviembre en La 1 los preparativos de la fiesta dedicada a Lucas. Rafael exigirá a José Luis que María tenga un lugar destacado y que Rosalía no quede relegada.

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Qué pasará en Valle Salvaje el viernes 13 de noviembre

Genaro irá a visitar a Bárbara a su habitación, pero ella le marcará los límites: no puede acceder a sus aposentos sin permiso, especialmente mientras duerme. Atanasio también le reprenderá por no respetar las normas.

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Rafael hablará con José Luis para forzarle a aceptar que María ocupe un lugar destacado en la celebración en honor a Lucas. También quiere evitar que Rosalía y su hija queden en segundo plano, como pretendía José Luis.

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Tras la conversación, José Luis hará ver que acepta lo que Rafael le exige para Rosalía y María. Sin embargo, advertirá a Rosalía de que debe mantenerse en su sitio y jugar bien sus cartas si quiere evitar que la situación acabe en una desdicha para ella.

Por otra parte, Martín intentará persuadir a Leonor para que venda el reloj y así obtener dinero. Después, Pepa percibirá que su amiga le está escondiendo algo.

Mercedes tratará de averiguar qué harán con la idea de su falso apoderado. Mercedes y Victoria recibirán de Enriqueta la noticia de que ha ideado un plan. Mercedes también intentará averiguar el motivo por el que José Luis ha excluido a Victoria de la celebración dedicada a Lucas, aunque es la tía del bebé.

Braulio conseguirá remover la conciencia de Manuela. Mientras tanto, Hernando sorprenderá a su hija con unos planes para la celebración que podrían cambiarlo todo.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 523 de Valle Salvaje se emite el viernes 13 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 13 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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