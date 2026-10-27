Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 26 de octubre, con el 17,9 % de cuota de pantalla y 2.213.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.

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Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Juan Vivas) (Antena 3): 13,6 % de cuota y 1.678.000 espectadores La Revuelta (Juan Jose Millas) (La 1): 12,2 % de cuota y 1.474.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 10,8 % de cuota y 1.340.000 espectadores First Dates (Telecinco): 8,4 % de cuota y 1.040.000 espectadores En Tierra Lejana (Antena 3): 12,6 % de cuota y 839.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,3 % de cuota y 789.000 espectadores La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 12,8 % de cuota y 761.000 espectadores 70TH Ballon D’or Ceremony (Movistar Plus): 5,7 % de cuota y 639.000 espectadores Masterchef Celebrity Legends (La 1): 11,8 % de cuota y 591.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,6 % de cuota y 589.000 espectadores

Ranking de cadenas del lunes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,6 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 13,6 % La 1: 13,4 % Temáticas de pago: 11,4 % Autonómicas (FORTA): 9 % Telecinco: 8,6 % Cuatro: 7,9 % laSexta: 5,6 % La 2: 3,7 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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