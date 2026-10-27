Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 26 de octubre, con el 17,9 % de cuota de pantalla y 2.213.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Juan Vivas) (Antena 3): 13,6 % de cuota y 1.678.000 espectadores
- La Revuelta (Juan Jose Millas) (La 1): 12,2 % de cuota y 1.474.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 10,8 % de cuota y 1.340.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,4 % de cuota y 1.040.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 12,6 % de cuota y 839.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 6,3 % de cuota y 789.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 12,8 % de cuota y 761.000 espectadores
- 70TH Ballon D’or Ceremony (Movistar Plus): 5,7 % de cuota y 639.000 espectadores
- Masterchef Celebrity Legends (La 1): 11,8 % de cuota y 591.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,6 % de cuota y 589.000 espectadores
Ranking de cadenas del lunes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,6 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,6 %
- La 1: 13,4 %
- Temáticas de pago: 11,4 %
- Autonómicas (FORTA): 9 %
- Telecinco: 8,6 %
- Cuatro: 7,9 %
- laSexta: 5,6 %
- La 2: 3,7 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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