Episodio 923 de La Promesa se emite hoy, miércoles, 7 de octubre de 2026, a las 17:25 en La 1 (TVE). En el avance oficial, Cristóbal recibe una información que altera su situación y provoca tensiones inmediatas en el palacio.

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Según el avance difundido en prensa, el descubrimiento de Cristóbal genera reacciones dentro de la convivencia del hogar, pero el fragmento disponible no especifica el contenido exacto de esa información. El avance incluye además una referencia a Arturo García Sancho, identificado como “Arturo García Sancho, actor de ‘La Promesa’”, y recoge una mención incompleta sobre su padre (“Mi padre falleció…”), sin más detalle sobre cómo encaja ese comentario en la trama.

En Ceuta, La 1 está disponible por TDT y en la plataforma RTVE Play, por lo que el episodio puede verse en el mismo horario que en el resto del país.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El eje del capítulo es la repercusión del hallazgo de Cristóbal: el avance sugiere que la noticia cambia las relaciones entre los personajes y mueve la dinámica del palacio. No se ofrecen escenas concretas ni diálogo completo en el material promocional.

La pieza publicada por prensa sitúa el episodio en la línea argumental habitual de la serie, donde una sola revelación suele desencadenar confrontaciones y decisiones que reordenan prioridades.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25.

El capítulo de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, se emite a las 17:25 en La 1 y puede seguirse también en RTVE Play desde Ceuta.

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