Valle Salvaje celebra el lunes 23 de noviembre en La 1 una fiesta en la que la nobleza conocerá a Lucas Gálvez de Aguirre. La reunión también será el escenario de los planes de varios personajes.

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Qué pasará en Valle Salvaje el lunes 23 de noviembre

La fiesta reunirá a toda la nobleza y servirá para presentar a Lucas Gálvez de Aguirre. Su encuentro con los invitados será uno de los acontecimientos de la celebración.

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La presencia de Rosalía también queda en el aire. La duda es si se decidirá a acudir junto a María a la reunión en la que Lucas será presentado ante la nobleza.

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Por su parte, Enriqueta y Mercedes tienen un plan arriesgado para la ocasión. Su propósito es presentar a Mercedes en sociedad haciéndola pasar por el apoderado Álvaro de la Vega, aunque queda por saber si conseguirán que salga bien.

La celebración será decisiva también para Hernando, Alejo y Luisa. Cuando llegue el momento de actuar, estará por ver quién logra dar el golpe maestro: Hernando o la pareja formada por Alejo y Luisa.

Así, la presentación de Lucas coincidirá con el plan de Enriqueta y Mercedes y con la disputa entre Hernando y Alejo y Luisa. La fiesta decidirá el resultado de esas iniciativas y si Rosalía se presenta acompañada de María.

La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 529 de Valle Salvaje se emite el lunes 23 de noviembre a las 17:50 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 23 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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