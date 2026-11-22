La Promesa aborda el lunes 23 de noviembre en La 1 las dudas de Samuel sobre un matrimonio y la llegada de Trini a la habitación secreta del palacio. El drama de época transcurre en un palacio andaluz a comienzos del siglo XX.

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Qué pasará en La Promesa el lunes 23 de noviembre

Samuel sigue dándole vueltas al certificado eclesiástico de la boda de Carlo Castejón y María Fernández. El sacerdote quiere descubrir qué se esconde tras el documento, pero, cuando Petra le pregunta si le ocurre algo, disimula su inquietud.

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Leocadia informa a Lorenzo de que durante la noche anterior hubo un robo en la vivienda de los marqueses de Pardo. Las sospechas iniciales recaen sobre unos jinetes encapuchados, cuya aparición podría tener consecuencias más graves.

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Es posible que esos hombres estén vinculados a la logia en la que Lorenzo ha recibido una invitación para entrar. Entre los episodios oscuros del pasado del palacio que podrían vincularse a esa organización está la muerte violenta de la madre de Jana, en la que habría intervenido el barón de Linaja, progenitor de Cruz y Eugenia Ezquerdo.

Ciro recibe de su mentor, el capitán de la Mata, la confirmación de que unos encapuchados han vuelto a actuar. El sobrino de Alonso de Luján deja claro que no quiere participar en sus negocios.

Ángela pregunta a Curro por el regreso de la joyería Llop a sus vidas y por el papel de Trini. Manuel informa a Julieta del reconocimiento mutuo entre Leocadia y Trini. Esto plantea la posibilidad de que Trini cambie de parecer y no declare contra la de Figueroa. Curro teme, además, que desaparezca antes de aclarar lo que sabe.

El conde de Linaja lleva a Trini a la habitación secreta del palacio. La permanencia de Candela como cocinera vuelve a peligrar ante la posibilidad de que atraviese una situación comprometida. A la espera de noticias, Candela y Simona tratan de volver a la rutina, si bien los acontecimientos podrían afectar a su relación.

Jacobo y Adriano, por su parte, mantienen sus diferencias y siguen enfrentados.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 952 de La Promesa se emite el lunes 23 de noviembre a las 18:40 en La 1.

Fuente: avance publicado por La Razón. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 23 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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