Sueños de Libertad vuelve a Antena 3 el lunes 23 de noviembre. La serie sigue a una familia dedicada a la perfumería en el Toledo de los años 50.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el lunes 23 de noviembre

Agustín pide algo a Josema, que se confiesa ante don Agustín. Mientras, Begoña carga contra los De la Reina.

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En la colonia comienza a circular un rumor peligroso. Por su parte, Valentina tiene miedo por su boda.

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Beatriz y Gabriel tratan de calmar a Julia, que se muestra impaciente.

Estas tramas forman parte del capítulo del lunes 23 de noviembre de Sueños de Libertad.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 695 de Sueños de Libertad se emite el lunes 23 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del lunes 23 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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