En Sueños de libertad, Damián quiere apartar a Gabriel de la dirección de la empresa y recurre a Cifuentes para descubrir su secreto. Gabriel busca apoyo en Beatriz mientras Brossard podría destituirle.
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Damián presiona a Gabriel
Con la ayuda de Cifuentes, Damián descubre el secreto de Gabriel y le amenaza con denunciarle si no abandona la empresa. Gabriel, acorralado también por la persecución de los De la Reina, cuenta con Beatriz para tratar de salir de esa situación. Ella está dispuesta a ayudarle y a perjudicar a Begoña. Gabriel quiere hacer lo mismo con los De la Reina.
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Bianca se enfrenta a Fina
Fina recibe críticas muy favorables por sus fotografías. Bianca, por su parte, descarga su malestar y estalla contra la fotógrafa.
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Acercamientos de Mabel y Manuela
Mabel sigue acercándose a Josema y está convencida de que empieza a enamorarse de él. Manuela y Eduardo también estrechan su relación progresivamente en la vivienda de los Reina.
El avance de cada día
- Lunes 16 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Martes 17 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Miércoles 18 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Jueves 19 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Viernes 20 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
Todos los avances de Sueños de Libertad, en su sección.
Las otras dos telenovelas
Fuente: avance semanal oficial de Antena 3, publicado el domingo 15 de noviembre.
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