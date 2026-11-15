En Sueños de libertad, Damián quiere apartar a Gabriel de la dirección de la empresa y recurre a Cifuentes para descubrir su secreto. Gabriel busca apoyo en Beatriz mientras Brossard podría destituirle.

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Damián presiona a Gabriel

Con la ayuda de Cifuentes, Damián descubre el secreto de Gabriel y le amenaza con denunciarle si no abandona la empresa. Gabriel, acorralado también por la persecución de los De la Reina, cuenta con Beatriz para tratar de salir de esa situación. Ella está dispuesta a ayudarle y a perjudicar a Begoña. Gabriel quiere hacer lo mismo con los De la Reina.

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Bianca se enfrenta a Fina

Fina recibe críticas muy favorables por sus fotografías. Bianca, por su parte, descarga su malestar y estalla contra la fotógrafa.

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Acercamientos de Mabel y Manuela

Mabel sigue acercándose a Josema y está convencida de que empieza a enamorarse de él. Manuela y Eduardo también estrechan su relación progresivamente en la vivienda de los Reina.

El avance de cada día

Lunes 16 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 17 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 18 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 19 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 20 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de Sueños de Libertad, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de Antena 3, publicado el domingo 15 de noviembre.

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