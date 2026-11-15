La búsqueda de pruebas contra Leocadia y los planes de la logia para espiar la empresa de Manuel centran la semana en La Promesa, la serie de la cadena pública.

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La búsqueda de Curro

Curro, Manuel y Pía buscan pruebas contra Leocadia. Trini acepta colaborar y asegura que podría reconocer a Mercedes del Amor. Curro prepara una visita a la joyería para que ambas se encuentren, pero Leocadia acude a otra tienda.

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Después, Trini se presenta en La Promesa para mostrarle unas joyas. Leocadia la reconoce y Trini duda si seguir ayudando. Al saber que Curro está detrás del regalo, Leocadia le pregunta por su relación con la joyería Llop.

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La logia y la empresa

Lorenzo descubre que la logia le ha citado y explica a Ciro que sus miembros quieren espiar la empresa de Manuel. Ciro propone a Julieta marcharse, pero finalmente se queda porque no puede desobedecer a la logia.

Tras leer la carta, Máximo pide a Julio que vigile a Ciro y Lorenzo. Ciro trata de convencer a Lorenzo de que no se una a la logia, pero el capitán insiste en que no tienen alternativa.

Manuel se sincera con Julieta

Julieta decide quedarse sin contarle a Ciro el motivo. Después de la confesión, ella y Manuel recuperan su buena relación y vuelven a besarse.

El avance de cada día

Lunes 16 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 17 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 18 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 19 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 20 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de La Promesa, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 15 de noviembre.

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