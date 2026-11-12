En el capítulo de Sueños de libertad del viernes 13 de noviembre, en Antena 3, Damián descubre que un incendio ha alterado los planes de boda de Andrés y Valentina. Digna, por su parte, intenta acercar posturas entre Damián y Tasio.

Lee tambien: Horóscopo de hoy, viernes 13 de noviembre: amor, salud y dinero

Qué pasará en Sueños de Libertad el viernes 13 de noviembre

Damián se entera por el periódico de que se ha producido un fuego en el Balcón del Archiduque, el lugar previsto para la boda. La noticia obliga a la pareja a replantearse los preparativos del enlace.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Sobre la muestra de Fina, Miguel le hace una consulta a Claudia. Ella admite que no comprendió las imágenes de su amiga y, aunque Miguel le recomienda ser sincera con la fotógrafa, Claudia no se atreve a decírselo.

Lee tambien: Santoral de hoy, 13 de noviembre: San Homobono

Más tarde, Eduardo visita el dispensario por sus problemas de oído. Miguel le confiesa entonces su temor a transmitir el autismo a sus posibles hijos con Claudia.

Agustín quiere saber qué piensa Salva de él. Quiere saber si todavía lo considera útil para la colonia o si lo ve como alguien egoísta. Las palabras de Sor Amparo acerca de su cambio de actitud le han llevado a reflexionar y le comunica a la monja su intención de abrir un comedor social.

Digna intenta mediar entre Tasio y Damián, pero advierte a Tasio de que una disculpa no bastará para obtener el perdón de su padre. Tasio también pide perdón a Andrés y Valentina.

Por su edad, Gabriel le plantea a Damián que debería jubilarse y restar importancia a sus asuntos económicos, en un enfrentamiento entre ambos. Más tarde, Gabriel rechaza una nueva tentativa de chantaje por parte de Félix Cifuentes. Beatriz, por su parte, le dice a Gabriel que Begoña es la confidente de Damián.

Damián considera necesario tomar medidas severas con Tasio para impedir que vuelva a equivocarse o a causar problemas a la familia. Digna le advierte de que aumentar la tensión podría hacer que la situación estalle.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 689 de Sueños de Libertad se emite el viernes 13 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del viernes 13 de noviembre, consultada en FormulaTV.

También hoy en series

Ver todos los avances de Sueños de Libertad

Te puede interesar