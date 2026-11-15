En Valle Salvaje, Manuela conoce una verdad de Hernando y termina contando a Braulio los planes de su padre. La relación entre Luisa y Alejo y los preparativos de una fiesta también centran la trama de la serie.

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Manuela y los planes de Hernando

Tras el enfrentamiento entre Manuela y Luisa, Braulio le propone visitar un lugar que podría cambiar su manera de ver las cosas. Manuela busca a Hernando para pedirle algo, aunque después teme acercarse a él. Su padre le revela una verdad y ella acaba confesando a Braulio los planes que Hernando mantenía ocultos.

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Alejo actúa contra el marqués

Luisa y Alejo deciden dejar a un lado el mundo y vivir su amor. Alejo descubre qué esconden Francisco y Hernando, después de que este último encomiende una misión a Francisco. Más adelante, toma la iniciativa contra el marqués.

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Los preparativos de la fiesta

Leonor trata de disuadir a Rosalía de imaginar un futuro con Rafael. Al saber que habrá baile en la fiesta, Rosalía recurre a Rafael en busca de ayuda, aunque otra persona acudirá en su auxilio. José Luis alimenta sus inseguridades hasta que ella duda si asistir. Genaro, por su parte, teme que alguien de su pasado lo reconozca.

El plan para conseguir poderes

Enriqueta, Victoria y Mercedes ponen en marcha un plan para hacerse con los poderes de Dámaso. Para ello, Mercedes debe someterse a una transformación.

El avance de cada día

Lunes 16 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 17 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 18 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 19 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 20 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de Valle Salvaje, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 15 de noviembre.

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