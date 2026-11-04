Acción Social Rural Kutxa y Coopera ONGD han puesto en marcha el proyecto RECUPERA-T SIN BARRERAS, el cual permitirá a 52 pacientes con cáncer de mama de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava recuperarse desde casa. Esta iniciativa se centra en pacientes que residen en zonas rurales, semirrurales y urbanas, donde los recursos especializados son escasos.

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El programa combina doce semanas de rehabilitación física personalizada con apoyo psicológico y nutricional. La rehabilitación se llevará a cabo mediante la plataforma tecnológica REHUB de DyCare, que cuenta con certificación médica clase IIa, permitiendo a los fisioterapeutas diseñar programas de ejercicio adaptados a las necesidades de cada paciente y realizar un seguimiento remoto.

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Cada paciente participará en un programa de telerrehabilitación funcional supervisada, que incluirá el monitorizado de la ejecución de los ejercicios, movilidad, rango de movimiento, fuerza, calidad del movimiento y adherencia. Adicionalmente, se ofrecerán sesiones de telepsicooncología y telenutrición, abordando así factores emocionales y hábitos que pueden influir en la evolución del paciente.

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El propósito del proyecto es reducir la desigualdad territorial en el acceso a recursos de rehabilitación. Se busca proporcionar un seguimiento profesional más cercano a los pacientes, adaptando el acompañamiento a sus realidades clínicas y personales, que incluyen mujeres en tratamiento activo, supervivientes con secuelas y pacientes con cáncer de mama metastásico.

La Universidad de Deusto también colabora en esta iniciativa mediante estudiantes de Fisioterapia que realizarán sus Trabajos de Fin de Grado vinculados al proyecto, contribuyendo al análisis de la intervención y a la evaluación del impacto clínico, social y económico del programa.