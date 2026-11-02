Valle Salvaje continúa el martes 3 de noviembre de 2026 en La 1. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.
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Qué pasará en Valle Salvaje el martes 3 de noviembre
Alejo le promete a Luisa que lucharán juntos hasta el final. Mientras tanto, Hernando apremia a José Luis para que acelere la boda con Manuela.
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La calma se rompe cuando alguien regresa inesperadamente al Valle. Su vuelta puede destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado.
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La promesa de Alejo a Luisa y los preparativos de la boda de José Luis y Manuela coinciden así con ese regreso al Valle.
Dónde y cuándo ver Valle Salvaje
El capítulo 515 de Valle Salvaje se emite el martes 3 de noviembre a las 17:45 en La 1.
Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 3 de noviembre, consultada en FormulaTV.