Este lunes, el presidente de VOX, @redondo_pacheco, estará presente en Ceutí, Murcia, en un acto público para denunciar la situación que sigue atravesando la ciudad debido a las políticas de puertas abiertas del Gobierno actual, las cuales también son secundadas por el PP.

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El evento tendrá lugar en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples, ubicado en la Avenida Las Farolas, a las 19:30 horas. Además de @redondo_pacheco, el acto contará con la presencia de Joaquín Robles y @Ascen_GMezlo. El encuentro ha sido organizado por VOX Murcia y se llevará a cabo el lunes 16 de noviembre.

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