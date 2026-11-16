Crestanevada recuerda la importancia de controlar líquidos, filtros, neumáticos y frenos para evitar averías y garantizar la seguridad del vehículo. Un mantenimiento preventivo adecuado puede detectar anomalías antes de que se conviertan en reparaciones costosas.

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La revisión del aceite, refrigerante y líquido de frenos es fundamental. Se recomienda comprobar regularmente el nivel de aceite y refrigerante, así como la presión y el estado de los frenos, para prevenir problemas graves.

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Además de los líquidos, los filtros también necesitan atención. El filtro de aire, aceite y combustible deben revisarse y sustituirse según el calendario de mantenimiento. Un filtro del habitáculo en mal estado puede afectar la calidad del aire dentro del vehículo.

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Los neumáticos son un elemento crítico, ya que su estado influye en la estabilidad y la frenada. Crestanevada sugiere revisar regularmente la presión y el desgaste de los neumáticos, así como asegurarse de que no presenten deformaciones.

Por último, en el proceso de compra de un vehículo usado, es vital revisar el historial de mantenimiento y el estado general del automóvil. Conocer el estado de la batería, suspensión, dirección e iluminación, entre otros, ayudará a tomar una mejor decisión de compra.