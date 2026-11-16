Del 27 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027, CASA SEAT CUPRA presenta una nueva edición de los Magic Days, una experiencia navideña inmersiva que transformará el espacio en un universo lleno de sorpresas y fantasía para toda la familia. Este año, la actividad se centra en la misión de salvar la Navidad.

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Los pequeños ayudarán al elfo Revelf a desbaratar un plan para hacer desaparecer la Navidad, explorando tres plantas de CASA SEAT CUPRA y superando retos para recuperar la magia de estas fiestas. Al inicio, cada niño recibirá un pasaporte que irá completando durante la aventura.

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La actividad comienza en la planta 0, donde los niños descubrirán la cueva secreta del misterioso personaje. Luego, en la planta -1, se localiza el centro de operaciones de Revelf para organizar el rescate. Finalmente, en la planta 1, tendrán la oportunidad de entregar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos en diferentes horarios que se establecen durante las festividades.

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Además, la fachada de CASA SEAT CUPRA se convertirá en un gran escaparate navideño con un calendario de Adviento diseñado por el artista TVBoy. Este calendario es el más grande de la ciudad y contará con 24 nombres de personas que han dejado huella en Barcelona durante 2026.

Las entradas para los Magic Days son libres y se deben reservar online. Estarán disponibles a partir del 16 de noviembre en fechas escalonadas, con horarios especiales para el acceso en días festivos. CASA SEAT CUPRA invita a las familias a unirse a esta mágica experiencia que combina diversión, emoción y la celebración de la Navidad en Barcelona.