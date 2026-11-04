El Ministerio de Educación actualiza la normativa de inspección educativa, impactando en los servicios de Ceuta.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado una nueva orden que regula la organización y funcionamiento de la inspección educativa en su ámbito de gestión, lo que incluye a las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta normativa, contenida en la Orden EFD/1158/2026, de 28 de octubre, establece las directrices para la actuación de la inspección educativa, afectando directamente a los servicios de inspección de estas ciudades.

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A quién afecta

La nueva regulación afecta a los Servicios de Inspección Educativa de Ceuta, que están integrados en las Direcciones Provinciales de la ciudad. Estos servicios dependen orgánicamente de la Dirección Provincial correspondiente, aunque funcionalmente están bajo la Subdirección General de la Inspección de Educación.

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Desde cuándo

La orden, que se estructura en seis capítulos y consta de 25 artículos, fue aprobada el 28 de octubre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de noviembre de 2026. Su aplicación es inmediata desde su publicación.

Qué hay que hacer

Los inspectores de educación en Ceuta deberán adaptarse a las nuevas directrices establecidas por la Subdirección General de la Inspección de Educación, que coordinará la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones inspectoras. Además, se establecerán mecanismos para asegurar la coherencia de criterios y la homogeneidad en la actuación inspectora.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 4 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23105).